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Оккупанты используют людей как "живой щит", — Гуменюк

11 мая 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Оккупанты используют людей как "живой щит", — Гуменюк
Принудительная депортация украинцев. Фото: Reuters
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Российские военные продолжают нарушать принципы и правила ведения войны. Оккупанты под предлогом "эвакуации" людей в Крым, создают из них "живой щит".

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Они пытаются эвакуировать людей вдоль всей линии фронта, где они прогнозируют быстрое продвижение ВСУ. Из этих людей они создают "живые щиты" на более глубоких рубежах обороны. Они обещают вывозить людей в Крым, но туда никто не доезжает. Людей оставляют там, где могут быть расположены подразделения оккупантов", — отметила руководитель пресс-центра ОК "Юг".

Отметим, разговоры о контрнаступлении ВСУ изрядно пугают оккупантов. Враг активизировал разведку над Черным морем.

Тем временем успешность украинского контрнаступления никак не повлияет на поддержку США. В случае недостижения поставленных целей, Америка будет с Украиной столько, сколько нужно.

Напомним, враг начал запускать ракеты по новым направлениям. Оккупанты пытаются найти для себя оптимальный вариант обхода украинских сил ПВО.

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