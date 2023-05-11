Оккупанты используют людей как "живой щит", — Гуменюк
Российские военные продолжают нарушать принципы и правила ведения войны. Оккупанты под предлогом "эвакуации" людей в Крым, создают из них "живой щит".
Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Они пытаются эвакуировать людей вдоль всей линии фронта, где они прогнозируют быстрое продвижение ВСУ. Из этих людей они создают "живые щиты" на более глубоких рубежах обороны. Они обещают вывозить людей в Крым, но туда никто не доезжает. Людей оставляют там, где могут быть расположены подразделения оккупантов", — отметила руководитель пресс-центра ОК "Юг".
Отметим, разговоры о контрнаступлении ВСУ изрядно пугают оккупантов. Враг активизировал разведку над Черным морем.
Тем временем успешность украинского контрнаступления никак не повлияет на поддержку США. В случае недостижения поставленных целей, Америка будет с Украиной столько, сколько нужно.
Напомним, враг начал запускать ракеты по новым направлениям. Оккупанты пытаются найти для себя оптимальный вариант обхода украинских сил ПВО.