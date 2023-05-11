Попри шторм загроза не минула: скільки кораблів РФ в Чорному морі

Кораблі РФ в Чорному морі. Фото: google

В Чорному морі не спокійно, вирує шторм. Втім він не настільки потужний й ворог продовжує тримати напоготові ракетоносії.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Корабельне угруповання ворога зберігається у розгорнутому стані — це 11 одиниць. З них залишилось 2 надводних ракетоносії — це 16 "Калібрів", готових до використання.

"В морях вирує шторм, воно не спокійне, але не критичне. Дещо менше корабельне угрупування, ніж було у період проведення ними активних дій, ракетних атак пов’язаних із сакральними датами. Знаємо, що інші ракетоносії заведені у пункти переспорядження та можуть повернутися протягом 2-3-х годин, тому розслаблятися зарано", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що ворог може продовжити ракетні атаки. Втім, для цього окупантам знадобиться певна пауза для того, щоб зібрати те, чим вони атакуватимуть.

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Зазначимо, ворог почав запускати ракети з нових напрямків. Окупанти намагаються знайти для себе оптимальний варіант обходу українських сил ППО.