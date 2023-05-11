Несмотря на шторм, угроза не прошла: сколько кораблей РФ в Черном море

Корабли РФ в Черном море. Фото: google

В Черном море не спокойно, бурлит шторм. Впрочем, он не столь мощный и враг продолжает держать наготове ракетоносители.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Корабельная группировка врага сохраняется в развернутом состоянии — это 11 единиц. Из них осталось 2 надводных ракетоносителя — это 16 "Калибров", готовых к использованию.

"В морях бурлит шторм, оно не спокойное, но не критическое. Немного корабельная группировка, чем было в период проведения ими активных действий, ракетных атак связанных с сакральными датами. Знаем, что другие ракетоносители заведены в пункты переснаряжения и могут вернуться в течение 2-3 часов, поэтому расслабляться рано", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что враг может продолжить ракетные атаки. Впрочем, для этого оккупантам понадобится определенная пауза, чтобы собрать то, чем они будут атаковать.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Отметим, враг начал запускать ракеты по новым направлениям. Оккупанты пытаются найти для себя оптимальный вариант обхода украинских сил ПВО.