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Усилили разведку и спрятали корабли: Гуменюк об угрозе Черного моря

12 мая 2023 10:24
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Усилили разведку и спрятали корабли: Гуменюк об угрозе Черного моря
Корабли РФ в Черном море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море стало меньше вражеских кораблей. Впрочем, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время они могут выйти на боевое дежурство.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Корабельная группировка в Черном море состоит из восьми единиц и не имеет ни одного активного носителя "Калибров". На данный момент все ракетоносители заведены в пункты базирования.

"Корабельная группировка готовится и примеряет на себя российские порты. Впрочем, они очень усилили разведку и запускают беспилотные летательные аппараты для обследования моря. Это еще раз что контрнаступление им показалось не только по суше, но и по воде", — отметила Наталья Гуменюк.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Отметим, что российские военные продолжают нарушать принципы и правила ведения войны. Оккупанты под предлогом "эвакуации" людей в Крым, создают из них "живой щит".

Тем временем успешность украинского контрнаступления никак не повлияет на поддержку США. В случае недостижения поставленных целей, Америка будет с Украиной столько, сколько нужно.

Напомним, враг начал запускать ракеты по новым направлениям. Оккупанты пытаются найти для себя оптимальный вариант обхода украинских сил ПВО.

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