Опасность обстрелов: в Черном море наготове 4 ракетоносителя
Десять кораблей вражеского флота продолжают маневры в Черном море. Среди них 4 ракетоносителя, один из которых — подводный.
Об этом сообщают в ОК "Юг".
"В Черном море корабельная группировка из 10 единиц продолжает маневры между мысом Тарханкут и Новороссийском. Среди них 4 ракетоносителя, один из которых подводный. Максимальное снаряжение до 25 "Калибров". Часть ракет враг выпустил во время ночной ракетной атаки", — говорится в сообщении.
В оперативном командовании подчеркивают, что уровень ракетной угрозы остается высоким. Поэтому призывают граждан не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.
Отметим, в седьмой раз за последний месяц россияне атакуют территорию Украины. В ОК "Юг" это связывают с активностью на фронте.
Напомним, враг начал запускать ракеты по новым направлениям. Оккупанты пытаются найти для себя оптимальный вариант обхода украинских сил ПВО.