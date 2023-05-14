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Опасность обстрелов: в Черном море наготове 4 ракетоносителя

14 мая 2023 10:40
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Опасность обстрелов: в Черном море наготове 4 ракетоносителя
Российские корабли. Фото: Министерство обороны РФ
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Десять кораблей вражеского флота продолжают маневры в Черном море. Среди них 4 ракетоносителя, один из которых — подводный.

Об этом сообщают в ОК "Юг".

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"В Черном море корабельная группировка из 10 единиц продолжает маневры между мысом Тарханкут и Новороссийском. Среди них 4 ракетоносителя, один из которых подводный. Максимальное снаряжение до 25 "Калибров". Часть ракет враг выпустил во время ночной ракетной атаки", — говорится в сообщении.

В оперативном командовании подчеркивают, что уровень ракетной угрозы остается высоким. Поэтому призывают граждан не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.

Отметим, в седьмой раз за последний месяц россияне атакуют территорию Украины. В ОК "Юг" это связывают с активностью на фронте.

Напомним, враг начал запускать ракеты по новым направлениям. Оккупанты пытаются найти для себя оптимальный вариант обхода украинских сил ПВО.

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