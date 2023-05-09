Над Чорним морем кружляє безпілотник США: що про нього відомо

Американський безпілотник RQ-4 Global Hawk. Фото: google

Сьогодні, 9 травня, Сполучені Штати Америки направили безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk для патрулювання повітряного простору над Чорним морем. За даними моніторингового сервісу, безпілотник не наближається до тимчасово окупованого Криму та вже тривалий час баражує над акваторією на висоті близько 18 кілометрів.

Про це Новини.LIVE дізналося з відкритої мапи польотів flightradar24.

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Маршрут розвідувального безпілотника США в Чорному морі. Фото: скриншот / flightradar24

Global Hawk біля України

США з 2014 року використовують RQ-4 Global Hawk у небі або поряд з Україною. На рівні 2020 року БпЛА в середньому прилітав у небо України від одного до чотирьох разів на місяць.

За кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ, Global Hawk стали проводити моніторинг все частіше. У лютому польоти цих БПЛА стали майже щоденним явищем і проходили разом з іншими, вже пілотованими літаками-розвідниками. Зокрема, 23 лютого Global Hawk провів моніторинг всіх напрямів майбутнього ударів армії РФ, включно із територією Білорусі.

Характеристики дрона

Розмах крил: 39,8 м

Довжина: 14,5 м

Максимальна злітна вага: 14 628 кг

Корисне навантаження: 1360 кг

Швидкість: 574 км / год

Дальність: 22 700 км

Автономність: понад 34 години

Стеля: 18 288 метрів

Тяга: турбовентиляторний двигун Rolls Royce-North American F137-RR — 100 на 7600 фунтів

Збиття безпілотника США

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оприлюднили відеозапис, зроблений з борту атакованого росіянами дрона. На відео видно, як представник країни-агресора атакує безпілотник армії США.

Американська сторона припускає, що Росія таки змогла дістати уламки пошкодженого американського безпілотника-розвідника. У США тим часом замислилися над форматом розвідувальної роботи у районі Чорного моря.

Тим часом новий американський безпілотник RQ-4 Global Hawk вже на місії в Чорному морі. Від авіабази Сігонелла він полетів у бік тимчасово окупованого Криму.