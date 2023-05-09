Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Над Черным морем кружит беспилотник США: что о нем известно arrow

Над Черным морем кружит беспилотник США: что о нем известно

9 мая 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Над Черным морем кружит беспилотник США: что о нем известно
Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 9 мая, США направили беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk для патрулирования воздушного пространства над Черным морем. По данным мониторингового сервиса, беспилотник не приближается к временно оккупированному Крыму и уже долгое время барражирует над акваторией на высоте около 18 километров.

Об этом Новини.LIVE узнало с открытой карты полетов flightradar24.

Читайте также:
Маршрут разведывательного беспилотника США в Черном море. Фото: скриншот / flightradar24
Маршрут разведывательного беспилотника США в Черном море. Фото: скриншот / flightradar24

Global Hawk возле Украины

США с 2014 года используют RQ-4 Global Hawk в небе или рядом с Украиной. На уровне 2020 года БПЛА в среднем прилетал в небо Украины от одного до четырех раз в месяц.

За несколько месяцев до полномасштабного вторжения в РФ, Global Hawk стали проводить мониторинг все чаще. В феврале полеты этих БПЛА стали почти ежедневным явлением и проходили вместе с другими уже пилотируемыми самолетами-разведчиками. В частности, 23 февраля Global Hawk провел мониторинг всех направлений предстоящего ударов армии РФ, включая территорию Беларуси.

Характеристики дрона

  • Размах крыльев: 39,8 м
  • Длина: 14,5 м
  • Максимальный взлетный вес: 14628 кг.
  • Полезная нагрузка: 1360 кг
  • Скорость: 574 км/ч
  • Дальность: 22 700 км
  • Автономность: более 34 часов
  • Потолок: 18 288 метров
  • Тяга: турбовентиляторный двигатель Rolls Royce-North American F137-RR - 100 на 7600 фунтов

Избиение беспилотника США

Напомним, Соединенные Штаты Америки обнародовали видеозапись, сделанную с борта атакованного россиянами дрона. На видео видно, как представитель страны-агрессора атакует беспилотник армии США.

Американская сторона предполагает, что Россия смогла достать обломки поврежденного американского беспилотника-разведчика. В США в это время задумались над форматом разведывательной работы в районе Черного моря.

Между тем, новый американский беспилотник RQ-4 Global Hawk уже на миссии в Черном море. От авиабазы Сигонелла он улетел в сторону временно оккупированного Крыма.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас