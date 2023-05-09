Над Черным морем кружит беспилотник США: что о нем известно

Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk. Фото: google

Сегодня, 9 мая, США направили беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk для патрулирования воздушного пространства над Черным морем. По данным мониторингового сервиса, беспилотник не приближается к временно оккупированному Крыму и уже долгое время барражирует над акваторией на высоте около 18 километров.

Об этом Новини.LIVE узнало с открытой карты полетов flightradar24.

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Global Hawk возле Украины

США с 2014 года используют RQ-4 Global Hawk в небе или рядом с Украиной. На уровне 2020 года БПЛА в среднем прилетал в небо Украины от одного до четырех раз в месяц.

За несколько месяцев до полномасштабного вторжения в РФ, Global Hawk стали проводить мониторинг все чаще. В феврале полеты этих БПЛА стали почти ежедневным явлением и проходили вместе с другими уже пилотируемыми самолетами-разведчиками. В частности, 23 февраля Global Hawk провел мониторинг всех направлений предстоящего ударов армии РФ, включая территорию Беларуси.

Характеристики дрона

Размах крыльев: 39,8 м

Длина: 14,5 м

Максимальный взлетный вес: 14628 кг.

Полезная нагрузка: 1360 кг

Скорость: 574 км/ч

Дальность: 22 700 км

Автономность: более 34 часов

Потолок: 18 288 метров

Тяга: турбовентиляторный двигатель Rolls Royce-North American F137-RR - 100 на 7600 фунтов

Избиение беспилотника США

Напомним, Соединенные Штаты Америки обнародовали видеозапись, сделанную с борта атакованного россиянами дрона. На видео видно, как представитель страны-агрессора атакует беспилотник армии США.

Американская сторона предполагает, что Россия смогла достать обломки поврежденного американского беспилотника-разведчика. В США в это время задумались над форматом разведывательной работы в районе Черного моря.

Между тем, новый американский беспилотник RQ-4 Global Hawk уже на миссии в Черном море. От авиабазы Сигонелла он улетел в сторону временно оккупированного Крыма.