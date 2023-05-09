Над Черным морем кружит беспилотник США: что о нем известно
Сегодня, 9 мая, США направили беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk для патрулирования воздушного пространства над Черным морем. По данным мониторингового сервиса, беспилотник не приближается к временно оккупированному Крыму и уже долгое время барражирует над акваторией на высоте около 18 километров.
Об этом Новини.LIVE узнало с открытой карты полетов flightradar24.
Global Hawk возле Украины
США с 2014 года используют RQ-4 Global Hawk в небе или рядом с Украиной. На уровне 2020 года БПЛА в среднем прилетал в небо Украины от одного до четырех раз в месяц.
За несколько месяцев до полномасштабного вторжения в РФ, Global Hawk стали проводить мониторинг все чаще. В феврале полеты этих БПЛА стали почти ежедневным явлением и проходили вместе с другими уже пилотируемыми самолетами-разведчиками. В частности, 23 февраля Global Hawk провел мониторинг всех направлений предстоящего ударов армии РФ, включая территорию Беларуси.
Характеристики дрона
- Размах крыльев: 39,8 м
- Длина: 14,5 м
- Максимальный взлетный вес: 14628 кг.
- Полезная нагрузка: 1360 кг
- Скорость: 574 км/ч
- Дальность: 22 700 км
- Автономность: более 34 часов
- Потолок: 18 288 метров
- Тяга: турбовентиляторный двигатель Rolls Royce-North American F137-RR - 100 на 7600 фунтов
Избиение беспилотника США
Напомним, Соединенные Штаты Америки обнародовали видеозапись, сделанную с борта атакованного россиянами дрона. На видео видно, как представитель страны-агрессора атакует беспилотник армии США.
Американская сторона предполагает, что Россия смогла достать обломки поврежденного американского беспилотника-разведчика. В США в это время задумались над форматом разведывательной работы в районе Черного моря.
Между тем, новый американский беспилотник RQ-4 Global Hawk уже на миссии в Черном море. От авиабазы Сигонелла он улетел в сторону временно оккупированного Крыма.