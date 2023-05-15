Россияне начали активнее использовать беспилотники, - Гуменюк

Наталья Гуменюк. Фото: Новини. LIVE

Оккупанты начали активнее использовать беспилотники. Кроме БПЛА для разведки активизировали и ударные типа "Ланцет".

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Отброшенные очень далеко на многих линиях фронта, они не могут достигать артиллерии по целям, поэтому пытаются атаковать беспилотниками", — отмечает Гуменюк.

Также пресс-секретарь ОК "Юг" добавила, что оккупанты прицельно бьют по заминированным территориям, чтобы спровоцировать детонацию и продолжить терроризировать жителей деоккупированных территорий.

Отметим, на утро 15 мая в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей. Ракетоносители пока отсутствуют.

Напомним, 9 мая Соединенные Штаты Америки направили беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk для патрулирования воздушного пространства над Черным морем. По данным мониторингового сервиса, беспилотник не приближается к временно оккупированному Крыму и уже долгое время баражирует над акваторией на высоте около 18 километров.