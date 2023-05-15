Россияне начали активнее использовать беспилотники,—Гуменюк
Оккупанты начали активнее использовать беспилотники. Кроме БПЛА для разведки активизировали и ударные типа "Ланцет".
Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Отброшенные очень далеко на многих линиях фронта, они не могут достигать артиллерии по целям, поэтому пытаются атаковать беспилотниками", — отмечает Гуменюк.
Также пресс-секретарь ОК "Юг" добавила, что оккупанты прицельно бьют по заминированным территориям, чтобы спровоцировать детонацию и продолжить терроризировать жителей деоккупированных территорий.
Отметим, на утро 15 мая в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей. Ракетоносители пока отсутствуют.
Напомним, 9 мая Соединенные Штаты Америки направили беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk для патрулирования воздушного пространства над Черным морем. По данным мониторингового сервиса, беспилотник не приближается к временно оккупированному Крыму и уже долгое время баражирует над акваторией на высоте около 18 километров.