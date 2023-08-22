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"Стань частью Победы": одесские гвардейцы ищут настоящих героев

22 августа 2023 19:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Стань частью Победы": одесские гвардейцы ищут настоящих героев
Оператор дрона. Фото: lastivka.uav
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С первых дней войны мужчины и женщины жертвуют своей жизнью ради общей победы. Военная 11 бригада, несущая имя Михаила Грушевского, из Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, призывает всех, кто готов защищать родную землю, присоединиться к их рядам.

Об этом сообщают бойцы бригады.

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Каждый день наши воины сталкиваются с испытаниями, проверяющими их выносливость, сплоченность и силу. Украинские защитники – это люди, которых невозможно остановить или сломать в борьбе за мирное будущее. Их героизм позволяет гражданскому населению наслаждаться жизнью в безопасности.

Каждый может стать частью будущей победы и ускорить ее наступление собственными усилиями. Защита Родины сегодня — это содействие мирному и безопасному завтра.

Подробности можно узнать, позвонив по номеру: +38 096 717 30 12

Отправить свое резюме можно по электронному адресу: [email protected]

Удачи украинцев бойцов

Отметим, недавно благодаря точному удару дрона-камикадзе бойцы из подразделения "Ласточка" 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины уничтожили вражеский блиндаж. Тем самым одесские гвардейцы в очередной раз продемонстрировали свое мастерство.

Напомним, военные из артиллерийской 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода продолжают освобождать Украину от оккупантов. На этот раз артиллеристы поразили врагов, уничтожив гаубицу и бронетехнику в одном из направлений боевых действий.

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