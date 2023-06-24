Одеські гвардійці показали, як демілітаризують оборонні позиції окупантів
Завдяки точному удару, бійці 23 окремої бригади ОГП "Хортиця" Національної гвардії України знищили позиції окупантів. Тим самим одеські гвардійці вчергове продемонстрували свою майстерність.
Про це повідомляє Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.
"Гарний постріл — це не тільки знищені окупанти, а й розкішна детонація їх БК", — зазначають бійці 23 окремої бригади ОГП "Хортиця" Нацгвардії України.
Зазначимо, нещодавно завдяки точному удару дрона-камікадзе, бійці з підрозділу "Ластівка" 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України знищили ворожий бліндаж. Тим самим одеські гвардійці вчергове продемонстрували свою майстерність.
Нагадаємо, військові з артилерійської 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу продовжують звільняти Україну від окупантів. Цього разу артилеристи вразили ворогів, знищивши гаубицю та бронетехніку на одному з напрямків бойових дій.