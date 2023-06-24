Одеські гвардійці показали, як демілітаризують оборонні позиції окупантів

Тренування у гвардійців. Фото: Нацгвардія

Завдяки точному удару, бійці 23 окремої бригади ОГП "Хортиця" Національної гвардії України знищили позиції окупантів. Тим самим одеські гвардійці вчергове продемонстрували свою майстерність.

Про це повідомляє Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

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"Гарний постріл — це не тільки знищені окупанти, а й розкішна детонація їх БК", — зазначають бійці 23 окремої бригади ОГП "Хортиця" Нацгвардії України.

Зазначимо, нещодавно завдяки точному удару дрона-камікадзе, бійці з підрозділу "Ластівка" 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України знищили ворожий бліндаж. Тим самим одеські гвардійці вчергове продемонстрували свою майстерність.

Нагадаємо, військові з артилерійської 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу продовжують звільняти Україну від окупантів. Цього разу артилеристи вразили ворогів, знищивши гаубицю та бронетехніку на одному з напрямків бойових дій.