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Одесские гвардейцы показали, как демилитаризуют оборонные позиции оккупантов

24 июня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские гвардейцы показали, как демилитаризуют оборонные позиции оккупантов
Тренировка у гвардейцев. Фото: Нацгвардия
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Благодаря точному удару бойцы 23-й отдельной бригады ОГП "Хортица" Национальной гвардии Украины уничтожили позиции оккупантов. Тем самым одесские гвардейцы в очередной раз продемонстрировали свое мастерство.

Об этом сообщает Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

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"Хороший выстрел — это не только уничтоженные оккупанты, но и роскошная детонация их БК", — отмечают бойцы 23-й отдельной бригады ОГП "Хортица" Нацгвардии Украины.

Отметим, недавно, благодаря точному удару дрона-камикадзе, бойцы из подразделения "Ласточка" 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины уничтожили вражеский блиндаж. Тем самым одесские гвардейцы в очередной раз продемонстрировали свое мастерство.

Напомним, военные из артиллерийской 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода продолжают освобождать Украину от оккупантов. На этот раз артиллеристы поразили врагов, уничтожив гаубицу и бронетехнику в одном из направлений боевых действий.

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