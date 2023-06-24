Одесские гвардейцы показали, как демилитаризуют оборонные позиции оккупантов

Тренировка у гвардейцев. Фото: Нацгвардия

Благодаря точному удару бойцы 23-й отдельной бригады ОГП "Хортица" Национальной гвардии Украины уничтожили позиции оккупантов. Тем самым одесские гвардейцы в очередной раз продемонстрировали свое мастерство.

Об этом сообщает Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

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"Хороший выстрел — это не только уничтоженные оккупанты, но и роскошная детонация их БК", — отмечают бойцы 23-й отдельной бригады ОГП "Хортица" Нацгвардии Украины.

Отметим, недавно, благодаря точному удару дрона-камикадзе, бойцы из подразделения "Ласточка" 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины уничтожили вражеский блиндаж. Тем самым одесские гвардейцы в очередной раз продемонстрировали свое мастерство.

Напомним, военные из артиллерийской 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода продолжают освобождать Украину от оккупантов. На этот раз артиллеристы поразили врагов, уничтожив гаубицу и бронетехнику в одном из направлений боевых действий.