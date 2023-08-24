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"Хасан" и "Химик" проведут для одесситов открытую выучку по тактике

24 августа 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Хасан" и "Химик" проведут для одесситов открытую выучку по тактике
Брифинг в Ивано-Франковске. Фото: mediacenter
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесские резервисты смогут принять участие в открытой школе. Его проведут инструкторы бригады "Азов".

Об этом рассказала глава рекрутинга бригады Ярослава Кашко.

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Обучение по тактической медицине

По ее словам, серия открытых обучений уже успешно прошла в Киеве и Львове. Следующие встречи запланированы в Одессе (27 августа) и в Днепре (3 сентября).

"Это две двухчасовые тренировки по азам тактики и тактической медицины для всех желающих. Обучение рассчитано на 60 участников, где кроме обучения люди смогут пообщаться с инструкторами "Азова". Это ребята, которые имеют непосредственный военный опыт, были в Мариуполе на "Азовстале", прошли плен и сейчас вернулись в строй, например такие известные военные как "Хасан" и "Химик"", — сказала Ярослава Кашко.

Ярослава Кашко подчеркнула, что военные школы всегда популярны, однако это ознакомительная практика, и никто не обязывает лиц присоединяться к бригаде после учебы. Она подчеркнула, что служба в "Азове" добровольна и носит сознательный характер.

"Наша цель донести, что служба не наказание и не пытки, это сознательный выбор. Есть случаи, когда человек хотел вступить в ряды "Азова", но потом передумал и это нормально. Мы никого не заставляем идти до конца, ведь основное обучение основное продолжается четыре недели и оно довольно тяжелое", — резюмировала Ярослава Кашко.

Напомним, с первых дней войны мужчины и женщины жертвуют своей жизнью ради совместной победы. Военная 11 бригада, несущая имя Михаила Грушевского, из Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, призывает всех, кто готов защищать родную землю, присоединиться к их рядам.

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