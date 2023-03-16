"Хизуються перед США?": кораблів рф в Чорному морі стало ще більше

Не ігноруйте сигнали тривоги

Ворог нарощує кількість кораблів Чорному морі. На бойове чергування виведи додатковий підводний ракетоносій.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

На бойовому чергуванні наразі 5 ракетоносіїв, 2 з яких підводні. На тлі регулярної активності ворожої авіації, це надзвичайно підвищує ракетну небезпеку. Загальна кількість "Калібрів" може сягати 32.

"Досить нетипова кількість корабельного угруповання в 21 одиницю, може бути пов'язана і з демонстрацією панування в морі, як реакція на намір США направити корабель для пошукової операції після повітряного інциденту. А також не виключено і проведення пошукової операції самими росіянами", — йдеться в повідомленні.

Також, як зазначала Наталія Гуменюк, рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Нагадаємо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оприлюднили відеозапис, зроблений з борту атакованого росіянами дрона. На відео видно, як представник країни-агресора атакує безпілотник армії США.