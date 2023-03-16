"Хизуються перед США?": кораблів рф в Чорному морі стало ще більше
Ворог нарощує кількість кораблів Чорному морі. На бойове чергування виведи додатковий підводний ракетоносій.
Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.
-
Португалія погодилась допомагати в експорті української продукції: деталі
-
Собака, яку переїхав водій Mercedes в Одесі після операції на вулицю вже не повернеться
-
Скільки нової техніки рф знищили українські військові: відповідь ЗСУ
-
Бужинська запрем'єрила кліп на пісню, яку презентувала на Тижні моди в Парижі: про що вона
-
Німеччині доведеться краще працювати над припиненням "нелегальної міграції", — Шольц
-
Мінфін розповів, скільки грошей пішло на соцвиплати у 2023-му
-
Кличко, Подкопаєва та Верняєв звернулися до мера Парижа через росіян на Олімпіаді-2024
-
Наслідна принцеса Іспанії 17-річна Леонор пройде військову підготовку
-
Польща і Словаччина створюють нову коаліцію на підтримку України: деталі
-
Пенсії ексдепутатів ВРУ: які виплати отримували під час війни
На бойовому чергуванні наразі 5 ракетоносіїв, 2 з яких підводні. На тлі регулярної активності ворожої авіації, це надзвичайно підвищує ракетну небезпеку. Загальна кількість "Калібрів" може сягати 32.
"Досить нетипова кількість корабельного угруповання в 21 одиницю, може бути пов'язана і з демонстрацією панування в морі, як реакція на намір США направити корабель для пошукової операції після повітряного інциденту. А також не виключено і проведення пошукової операції самими росіянами", — йдеться в повідомленні.
Також, як зазначала Наталія Гуменюк, рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.
Нагадаємо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оприлюднили відеозапис, зроблений з борту атакованого росіянами дрона. На відео видно, як представник країни-агресора атакує безпілотник армії США.