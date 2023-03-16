"Хвастаются перед США?": кораблей рф в Черном море стало еще больше

Не игнорируйте сигналы тревоги

Враг наращивает количество кораблей на Черном море. На боевое дежурство выведи дополнительный подводный ракетоноситель.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

На боевом дежурстве 5 ракетоносителей, 2 из которых подводные. На фоне регулярной активности вражеской авиации это чрезвычайно повышает ракетную опасность. Общее количество "Калибров" может достигать 32.

"Довольно нетипичное количество корабельной группировки в 21 единицу, может быть связано и с демонстрацией господства в море, как реакция на намерение США направить корабль для поисковой операции после воздушного инцидента. А также не исключено и проведение поисковой операции самими россиянами", — говорится в сообщении.

Также, как отмечала Наталья Гуменюк, россия держит свои ракетоносители в 100-150 км от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Напомним, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Напомним, Соединенные Штаты Америки обнародовали видеозапись, сделанную с борта атакованного россиянами дрона. На видео видно, как представитель страны-агрессора атакует беспилотник армии США.