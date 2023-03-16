"Хвастаются перед США?": кораблей рф в Черном море стало еще больше
Враг наращивает количество кораблей на Черном море. На боевое дежурство выведи дополнительный подводный ракетоноситель.
Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.
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На боевом дежурстве 5 ракетоносителей, 2 из которых подводные. На фоне регулярной активности вражеской авиации это чрезвычайно повышает ракетную опасность. Общее количество "Калибров" может достигать 32.
"Довольно нетипичное количество корабельной группировки в 21 единицу, может быть связано и с демонстрацией господства в море, как реакция на намерение США направить корабль для поисковой операции после воздушного инцидента. А также не исключено и проведение поисковой операции самими россиянами", — говорится в сообщении.
Также, как отмечала Наталья Гуменюк, россия держит свои ракетоносители в 100-150 км от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.
Напомним, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.
Напомним, Соединенные Штаты Америки обнародовали видеозапись, сделанную с борта атакованного россиянами дрона. На видео видно, как представитель страны-агрессора атакует беспилотник армии США.