Прогноз погоди на завтра, 24 червня, в Одесі - що обіцяють синоптики Гідрометцентру на Одещині

Море в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у вівторок, 24 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак нарешті без істотних опадів — дощі пройдуть лише в області. Температура повітря дещо похолодшає, але не суттєво.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Вітер — західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, але пізніше потеплішає до +26...+28 °C.

Погода в Одесі. Фото: скріншот з Google

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, а в другій половині дня місцями обіцяють короткочасний дощ. Вітер завтра прогнозують західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, а вдень — від +26 °C до +31 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

Погода на Одещині. Фото: скріншот з повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.