Прогноз погоды на завтра, 24 июня, в Одессе - что обещают синоптики Гидрометцентра в Одесской области

Море в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, во вторник, 24 июня, в Одессе будет переменная облачность, однако наконец без существенных осадков — дожди пройдут лишь в области. Температура воздуха несколько похолодает, но не существенно.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако существенных осадков не прогнозируют. Ветер - западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+19 °C, но позже потеплеет до +26...+28 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с Google

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а во второй половине дня местами обещают кратковременный дождь. Ветер завтра прогнозируют западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, а днем — от +26 °C до +31 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот из сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.