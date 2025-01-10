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Хоче на волю — прокурор-зрадник з Миколаєва оскаржує вирок

10 січня 2025 10:43
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Прокурор-зрадник Герман оскаржив вирок
Колишній прокурор Геннадій Герман у залі суду. Фото: Судрепортер
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Верховний Суд розгляне скаргу колишнього керівника Миколаївської обласної прокуратури Геннадія Германа. Його визнали винним у державній зраді й засудили до довічного ув'язнення. Герман хоче скасувати це рішення.

Про це повідомляє видання "Судовий репортер".

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Що відомо

Адвокат Геннадія Германа подав скаргу на вирок Приморського районного суду та ухвалу Одеського апеляційного суду. Захисник експрокурора просить скасувати ці рішення й закрити кримінальне провадження. Він стверджує, що слідство не провело деякі експертні дослідження, а окремі докази недостовірні. 

Справа прокурора

Нагадаємо, Приморський суд Одеси встановив, що Герман передавав російським спецслужбам інформацію про військовополонених, загиблих українських солдатів і цивільних, а також допомагав ворогу обходити блокпости і надавав дані про діяльність ДСНС. Крім того, він надсилав фото з наслідками атак на Миколаїв, включаючи знищену 18 березня 2022 року казарму морських піхотинців. Родичі загиблих військових вважають, що він сприяв ударам по розташуванням ЗСУ.

Нагадаємо, Приморський суд визнав Геннадія Германа винним у державній зраді й засудив до довічного ув'язнення. Цей вирок підтвердив апеляційний суд.

Одеса суд Миколаїв держзрада прокурори

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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