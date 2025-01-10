Прокурор-предатель Герман обжаловал приговор

Бывший прокурор Геннадий Герман в зале суда. Фото: Судрепортер

Верховный Суд рассмотрит жалобу бывшего руководителя Николаевской областной прокуратуры Геннадия Германа. Его признали виновным в государственной измене и приговорили к пожизненному заключению. Герман хочет отменить это решение.

Об этом сообщает издание "Судебный репортер".

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Что известно

Адвокат Геннадия Германа подал жалобу на приговор Приморского районного суда и определение Одесского апелляционного суда. Защитник экс-прокурора просит отменить эти решения и закрыть уголовное производство. Он утверждает, что следствие не провело некоторые экспертные исследования, а отдельные доказательства недостоверны.

Дело прокурора

Напомним, Приморский суд Одессы установил, что Герман передавал российским спецслужбам информацию о военнопленных, погибших украинских солдатах и гражданских, а также помогал врагу обходить блокпосты и предоставлял данные о деятельности ГСЧС. Кроме того, он присылал фото с последствиями атак на Николаев, включая уничтоженную 18 марта 2022 года казарму морских пехотинцев. Родственники погибших военных считают, что он способствовал ударам по расположениям ВСУ.

Напомним, Приморский суд признал Геннадия Германа виновным в государственной измене и приговорил к пожизненному заключению. Этот приговор подтвердил апелляционный суд.