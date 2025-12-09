Відео
Україна
Холод наступає — якою буде погода сьогодні в Одесі

Холод наступає — якою буде погода сьогодні в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 05:45
Погода в Одесі 9 грудня — температура, опади та прогноз на день
Люди гуляють в центрі міста. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 грудня, в Одесі очікується прохолодна, але спокійна погода без суттєвих опадів. Температура коливатиметься від +2 °C вночі до +6 °C вдень, а незначна хмарність не впливатиме на видимість і комфорт у місті. Вітер буде помірним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Уночі стовпчики термометрів опускалися до +2 °C. Вранці буде трохи тепліше — близько +3 °C, при цьому реальна відчутність залишиться на рівні +1 °C.

Удень у місті встановиться найкомфортніша частина доби — до +6 °C, без опадів і з легким вітром 3 м/с.

Увечері температура збережеться на рівні +6 °C, а вітер стихне до 2 м/с.

Сонце сьогодні зійде о 07:28, а захід настане о 16:10. 

Холод наступає якою буде погода сьогодні в Одесі - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Хмарно.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 0...+5 °С, вдень +4...+9 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Холод наступає якою буде погода сьогодні в Одесі - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, сьогодні очікується погода з дощами та мокрим снігом у деяких областях України. Також ми писали, що в Харків прийде справжня зима.

