Погода в Одесі 9 грудня — температура, опади та прогноз на день

Холод наступає — якою буде погода сьогодні в Одесі
Сьогодні, 9 грудня, в Одесі очікується прохолодна, але спокійна погода без суттєвих опадів. Температура коливатиметься від +2 °C вночі до +6 °C вдень, а незначна хмарність не впливатиме на видимість і комфорт у місті. Вітер буде помірним.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Уночі стовпчики термометрів опускалися до +2 °C. Вранці буде трохи тепліше — близько +3 °C, при цьому реальна відчутність залишиться на рівні +1 °C.
Удень у місті встановиться найкомфортніша частина доби — до +6 °C, без опадів і з легким вітром 3 м/с.
Увечері температура збережеться на рівні +6 °C, а вітер стихне до 2 м/с.
Сонце сьогодні зійде о 07:28, а захід настане о 16:10.
Погода в Одеській області
- Хмарно.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 0...+5 °С, вдень +4...+9 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
