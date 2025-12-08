Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Температура впаде до грудневих позначок — погода в Одесі

Температура впаде до грудневих позначок — погода в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 05:49
Погода в Одесі на сьогодні, 8 грудня 2025
Молоді люди сидять на лавочці. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 8 грудня, погода буде прохолодною з сильним північно-східним вітром. Опадів синоптики не прогнозують, але хмарність і пориви до 14 м/с зроблять день відчутно холоднішим. Подекуди по області температура опуститься до мінімальних грудневих позначок.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Яка погода сьогодні в Одесі

Вночі стовпчики термометрів трималися на рівні +4…+6 °С, а вдень піднімуться лише до +6…+8 °С. Атмосферні умови залишаються стабільними, без різких змін тиску чи вологості.

Північно-східний вітер посилюватиметься до 9-14 м/с, через що температура сприйматиметься нижчою за фактичну.

Погода в Одеській області

В Одеській області також хмарно й без опадів. Вітер зберігає північно-східний напрямок, подекуди його пориви стають сильнішими.

Нічні температури коливалися в межах +1…+6 °С, а вдень очікується +4…+9 °С. На автошляхах регіону видимість добра, тож суттєвих ускладнень для водіїв синоптики не прогнозують.

Нагадаємо, у Чорноморці схил, який не укріплювали понад десять років, може обвалитися. Також ми писали, що в Одесі вулицю Посмітного офіційно перейменували на честь міста-побратима Балтимора. 

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації