Погода в Одесі на сьогодні, 8 грудня 2025

В Одесі сьогодні, 8 грудня, погода буде прохолодною з сильним північно-східним вітром. Опадів синоптики не прогнозують, але хмарність і пориви до 14 м/с зроблять день відчутно холоднішим. Подекуди по області температура опуститься до мінімальних грудневих позначок.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Яка погода сьогодні в Одесі

Вночі стовпчики термометрів трималися на рівні +4…+6 °С, а вдень піднімуться лише до +6…+8 °С. Атмосферні умови залишаються стабільними, без різких змін тиску чи вологості.

Північно-східний вітер посилюватиметься до 9-14 м/с, через що температура сприйматиметься нижчою за фактичну.

Погода в Одеській області

В Одеській області також хмарно й без опадів. Вітер зберігає північно-східний напрямок, подекуди його пориви стають сильнішими.

Нічні температури коливалися в межах +1…+6 °С, а вдень очікується +4…+9 °С. На автошляхах регіону видимість добра, тож суттєвих ускладнень для водіїв синоптики не прогнозують.

