Погода в Одесі 7 грудня — вітер, дощ і температура до +9°C

Погода в Одесі сьогодні — яку температуру обіцяють синоптики
Сьогодні, 7 грудня, в Одесі та області очікується нестійка погода з поривчастим вітром. Синоптики попереджають про знижену видимість на дорогах і закликають водіїв бути обережними. Попри хмари, температура залишатиметься плюсовою протягом доби.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
У місті буде хмарно з проясненнями, а вночі пройде невеликий дощ. Вдень опадів не прогнозують. Північно-східний вітер посилюватиметься до 9-14 м/с, пориви місцями сягатимуть 15–18 м/с.
Температура повітря:
- вночі: +3…+5 °C
- вдень: +7…+9 °C
Синоптики зазначають, що попри вітер погода залишиться відносно м’якою для грудня.
Погода в Одеській області
У регіоні вночі також очікуються невеликі опади, переважно дощ. Вдень істотних опадів не прогнозують, за винятком південних районів, де можливий слабкий дощ.
Північно-східний вітер буде таким самим поривчастим — 9-14 м/с, місцями до 18 м/с.
Температура повітря:
- вночі: 0…+5 °C
- вдень: +5…+10 °C
На автошляхах області вночі та вранці видимість під час опадів може знижуватися до 1–2 км, що створить складні умови для руху.
Нагадаємо, синоптики попереджають про шторм, сильний вітер і підйом рівня Чорного моря сьогодні. Також ми писали, яка температура буде в Україні цими вихідними.
