Україна
Погода в Одесі сьогодні — яку температуру обіцяють синоптики

Погода в Одесі сьогодні — яку температуру обіцяють синоптики

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 05:41
Погода в Одесі 7 грудня — вітер, дощ і температура до +9°C
Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 грудня, в Одесі та області очікується нестійка погода з поривчастим вітром. Синоптики попереджають про знижену видимість на дорогах і закликають водіїв бути обережними. Попри хмари, температура залишатиметься плюсовою протягом доби.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

У місті буде хмарно з проясненнями, а вночі пройде невеликий дощ. Вдень опадів не прогнозують. Північно-східний вітер посилюватиметься до 9-14 м/с, пориви місцями сягатимуть 15–18 м/с.

Температура повітря:

  • вночі: +3…+5 °C
  • вдень: +7…+9 °C

Синоптики зазначають, що попри вітер погода залишиться відносно м’якою для грудня.

Погода в Одеській області

У регіоні вночі також очікуються невеликі опади, переважно дощ. Вдень істотних опадів не прогнозують, за винятком південних районів, де можливий слабкий дощ.

Північно-східний вітер буде таким самим поривчастим — 9-14 м/с, місцями до 18 м/с.

Температура повітря:

  • вночі: 0…+5 °C
  • вдень: +5…+10 °C

На автошляхах області вночі та вранці видимість під час опадів може знижуватися до 1–2 км, що створить складні умови для руху.

Нагадаємо, синоптики попереджають про шторм, сильний вітер і підйом рівня Чорного моря сьогодні. Також ми писали, яка температура буде в Україні цими вихідними.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
