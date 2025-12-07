Погода в Одессе 7 декабря - ветер, дождь и температура до +9°C

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 7 декабря, в Одессе и области ожидается неустойчивая погода с порывистым ветром. Синоптики предупреждают о пониженной видимости на дорогах и призывают водителей быть осторожными. Несмотря на облака, температура будет оставаться плюсовой в течение суток.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В городе будет облачно с прояснениями, а ночью пройдет небольшой дождь. Днем осадков не прогнозируют. Северо-восточный ветер будет усиливаться до 9-14 м/с, порывы местами будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха:

ночью: +3...+5 °C

днем: +7...+9 °C

Синоптики отмечают, что несмотря на ветер погода останется относительно мягкой для декабря.

Погода в Одесской области

В регионе ночью также ожидаются небольшие осадки, преимущественно дождь. Днем существенных осадков не прогнозируют, за исключением южных районов, где возможен слабый дождь.

Северо-восточный ветер будет таким же порывистым — 9-14 м/с, местами до 18 м/с.

Температура воздуха:

ночью: 0...+5 °C

днем: +5...+10 °C

На автодорогах области ночью и утром видимость во время осадков может снижаться до 1-2 км, что создаст сложные условия для движения.

На автодорогах области ночью и утром видимость во время осадков может снижаться до 1-2 км, что создаст сложные условия для движения.