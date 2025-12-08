Погода в Одессе на сегодня, 8 декабря 2025 года

Молодые люди сидят на лавочке. Фото: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 8 декабря, погода будет прохладной с сильным северо-восточным ветром. Осадков синоптики не прогнозируют, но облачность и порывы до 14 м/с сделают день ощутимо холоднее. Кое-где по области температура опустится до минимальных декабрьских отметок.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Какая погода сегодня в Одессе

Ночью столбики термометров держались на уровне +4...+6 °С, а днем поднимутся лишь до +6...+8 °С. Атмосферные условия остаются стабильными, без резких изменений давления или влажности.

Северо-восточный ветер будет усиливаться до 9-14 м/с, из-за чего температура будет восприниматься ниже фактической.

Погода в Одесской области

В Одесской области также облачно и без осадков. Ветер сохраняет северо-восточное направление, местами его порывы становятся сильнее.

Ночные температуры колебались в пределах +1...+6 °С, а днем ожидается +4...+9 °С. На автодорогах региона видимость хорошая, поэтому существенных осложнений для водителей синоптики не прогнозируют.

