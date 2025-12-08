Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Температура упадет до декабрьских отметок — погода в Одессе

Температура упадет до декабрьских отметок — погода в Одессе

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 05:49
Погода в Одессе на сегодня, 8 декабря 2025 года
Молодые люди сидят на лавочке. Фото: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 8 декабря, погода будет прохладной с сильным северо-восточным ветром. Осадков синоптики не прогнозируют, но облачность и порывы до 14 м/с сделают день ощутимо холоднее. Кое-где по области температура опустится до минимальных декабрьских отметок.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Какая погода сегодня в Одессе

Ночью столбики термометров держались на уровне +4...+6 °С, а днем поднимутся лишь до +6...+8 °С. Атмосферные условия остаются стабильными, без резких изменений давления или влажности.

Северо-восточный ветер будет усиливаться до 9-14 м/с, из-за чего температура будет восприниматься ниже фактической.

Погода в Одесской области

В Одесской области также облачно и без осадков. Ветер сохраняет северо-восточное направление, местами его порывы становятся сильнее.

Ночные температуры колебались в пределах +1...+6 °С, а днем ожидается +4...+9 °С. На автодорогах региона видимость хорошая, поэтому существенных осложнений для водителей синоптики не прогнозируют.

Напомним, в Черноморце склон, который не укрепляли более десяти лет, может обвалиться. Также мы писали, что в Одессе улицу Посмитного официально переименовали в честь города-побратима Балтимора.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации