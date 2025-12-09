Погода в Одессе 9 декабря - температура, осадки и прогноз на день

Люди гуляют в центре города. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 9 декабря, в Одессе ожидается прохладная, но спокойная погода без существенных осадков. Температура будет колебаться от +2 °C ночью до +6 °C днем, а незначительная облачность не будет влиять на видимость и комфорт в городе. Ветер будет умеренным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Ночью столбики термометров опускались до +2 °C. Утром будет немного теплее — около +3 °C, при этом реальная ощутимость останется на уровне +1 °C.

Днем в городе установится самая комфортная часть суток — до +6 °C, без осадков и с легким ветром 3 м/с.

Вечером температура сохранится на уровне +6 °C, а ветер стихнет до 2 м/с.

Солнце сегодня взойдет в 07:28, а закат наступит в 16:10.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

Облачно, облачно.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0...+5 °С, днем +4...+9 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, сегодня ожидается погода с дождями и мокрым снегом в некоторых областях Украины. Также мы писали, что в Харьков придет настоящая зима.