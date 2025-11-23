Відео
Головна Одеса Холодний початок тижня в Одесі — якою буде погода завтра

Холодний початок тижня в Одесі — якою буде погода завтра

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 16:55
Оновлено: 17:04
Погода в Одесі 23 листопада — без опадів і +10 °C
Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 24 листопада, погода в Одесі  обіцяє бути спокійною, але прохолодною. Ніч і ранок пройдуть під невеликою хмарністю, а вдень температура майже не зміниться. Місто входить у найкоротший період року — світла меншає щодня.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Уночі температура триматиметься на рівні +11 °C, але відчуватиметься трохи прохолодніше — близько +10 °C. Вологість висока, до 90%. Можливі дрібні опади — до 1,1 мм. Вітер південний, до 5 м/с.

Ранок зустріне одеситів +10 °C. Хмарність невелика, опадів не прогнозують. Вологість утримається на рівні 86%, вітер послабшає до 4 м/с.

Вдень погода практично не зміниться — все ті ж +10 °C, сухо й малохмарно. 

Увечері температура залишиться на рівні +10 °C, опадів не очікується. Вітер ослабне до 3 м/с.

День коротшає і триватиме завтра лише  9 год 4 хв.

Холодний початок тижня в Одесі — якою буде погода завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі невеликий дощ.
  • Вітер північно-західний 7-12 м/с.
  • Температура вночі +2...+7 °С, вдень +7...+12 °С.
  • На автошляхах області вночі місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Холодний початок тижня в Одесі — якою буде погода завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, вчора Львівщину засипало снігом. Також днями мокрий сніг випав і в Харківській області.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
