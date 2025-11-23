Погода в Одесі 23 листопада — без опадів і +10 °C

Холодний початок тижня в Одесі — якою буде погода завтра
Завтра, 24 листопада, погода в Одесі обіцяє бути спокійною, але прохолодною. Ніч і ранок пройдуть під невеликою хмарністю, а вдень температура майже не зміниться. Місто входить у найкоротший період року — світла меншає щодня.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Уночі температура триматиметься на рівні +11 °C, але відчуватиметься трохи прохолодніше — близько +10 °C. Вологість висока, до 90%. Можливі дрібні опади — до 1,1 мм. Вітер південний, до 5 м/с.
Ранок зустріне одеситів +10 °C. Хмарність невелика, опадів не прогнозують. Вологість утримається на рівні 86%, вітер послабшає до 4 м/с.
Вдень погода практично не зміниться — все ті ж +10 °C, сухо й малохмарно.
Увечері температура залишиться на рівні +10 °C, опадів не очікується. Вітер ослабне до 3 м/с.
День коротшає і триватиме завтра лише 9 год 4 хв.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі невеликий дощ.
- Вітер північно-західний 7-12 м/с.
- Температура вночі +2...+7 °С, вдень +7...+12 °С.
- На автошляхах області вночі місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Нагадаємо, вчора Львівщину засипало снігом. Також днями мокрий сніг випав і в Харківській області.
