Погода в Одесі: дощ, туман і теплий вітер 23 листопада

Сьогодні, 23 листопада, Одеса знову зануриться у теплу погоду із температурою +11…+18 °С. Температура протягом дня залишатиметься комфортною, але видимість на дорогах помітно знизиться. Водіям радять планувати поїздки з урахуванням погодних змін.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Ранок почнеться під щільною хмарністю, а ближче до дня можливий невеликий дощ. Дутиме південний вітер 9-14 м/с, який принесе відчуття теплого морського повітря.

Вдень стовпчики термометра піднімуться до +15…+17 °С.

Погода в Одеській області

В Одеській області синоптики прогнозують хмарно, місцями невеликий дощ. Особливо обережними варто бути водіям — уночі та вранці можливий туман, який місцями знижує видимість до 200-500 метрів. Температура по області залишатиметься весняною +8…+18 °С.

Нагадаємо, на синоптики оголосили штормове попередження на Одещині. Також ми писали, що у грудні очікується велика кількість опадів у вигляді мокрого снігу, а температура повітря різко опуститься