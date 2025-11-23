Погода в Одессе: дождь, туман и теплый ветер 23 ноября

Почти весна — в Одессе сегодня будет до +18 °С
Сегодня, 23 ноября, Одесса снова погрузится в теплую погоду с температурой +11...+18 °С. Температура в течение дня будет оставаться комфортной, но видимость на дорогах заметно снизится. Водителям советуют планировать поездки с учетом погодных изменений.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Утро начнется под плотной облачностью, а ближе к дню возможен небольшой дождь. Будет дуть южный ветер 9-14 м/с, который принесет ощущение теплого морского воздуха.
Днем столбики термометра поднимутся до +15...+17 °С.
Погода в Одесской области
В Одесской области синоптики прогнозируют облачно, местами небольшой дождь. Особенно осторожными стоит быть водителям — ночью и утром возможен туман, который местами снижает видимость до 200-500 метров. Температура по области будет оставаться весенней +8...+18 °С.
Напомним, на синоптики объявили штормовое предупреждение в Одесской области. Также мы писали, что в декабре ожидается большое количество осадков в виде мокрого снега, а температура воздуха резко опустится
