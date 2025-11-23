Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Почти весна — в Одессе сегодня будет до +18 °С

Почти весна — в Одессе сегодня будет до +18 °С

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 05:22
обновлено: 15:38
Погода в Одессе: дождь, туман и теплый ветер 23 ноября
Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 23 ноября, Одесса снова погрузится в теплую погоду с температурой +11...+18 °С. Температура в течение дня будет оставаться комфортной, но видимость на дорогах заметно снизится. Водителям советуют планировать поездки с учетом погодных изменений.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Утро начнется под плотной облачностью, а ближе к дню возможен небольшой дождь. Будет дуть южный ветер 9-14 м/с, который принесет ощущение теплого морского воздуха.
Днем столбики термометра поднимутся до +15...+17 °С.

Погода в Одесской области

В Одесской области синоптики прогнозируют облачно, местами небольшой дождь. Особенно осторожными стоит быть водителям — ночью и утром возможен туман, который местами снижает видимость до 200-500 метров. Температура по области будет оставаться весенней +8...+18 °С.

Напомним, на синоптики объявили штормовое предупреждение в Одесской области. Также мы писали, что в декабре ожидается большое количество осадков в виде мокрого снега, а температура воздуха резко опустится

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации