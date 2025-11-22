Сильный ветер на побережье Одесской области: предупреждение и безопасность

На Одессу надвигается ураган — чего остерегаться горожанам завтра
Завтра, 23 ноября, вдоль побережья Одесской области ожидается усиление ветра. Из-за этого синоптики объявили желтый уровень опасности. Ухудшение погоды может повлиять на движение транспорта, пребывание у моря и работу объектов инфраструктуры.
Об этом в субботу, 22 ноября, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Предупреждение для побережья
Днем синоптики прогнозируют сильный южный ветер до 12-14 м/с вдоль побережья области. Порывы могут быть опасными для пешеходов и водителей, а также создавать риски падения веток и легких конструкций.
Какие риски несет сильный ветер
Порывы ветра могут, вызывать падение веток и рекламных конструкций, затруднять движение на открытых участках трасс, а также провоцировать штормовые волны на побережье.
Минная опасность на пляжах
Из-за штормовых волн возможно смещение мин и взрывоопасных предметов вдоль побережья. Посещать пляжи вне разрешенных зон опасно. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно отступить и сообщить спасателям.
Куда звонить в случае чрезвычайного происшествия
Экстренные службы в Одессе и области:
- Круглосуточная медицинская скорая помощь - 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе - 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01.
