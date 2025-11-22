Видео
Видео

На Одессу надвигается ураган — чего остерегаться горожанам завтра

На Одессу надвигается ураган — чего остерегаться горожанам завтра

Дата публикации 22 ноября 2025 13:51
обновлено: 13:49
Сильный ветер на побережье Одесской области: предупреждение и безопасность
Шторм на море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 23 ноября, вдоль побережья Одесской области ожидается усиление ветра. Из-за этого синоптики объявили желтый уровень опасности. Ухудшение погоды может повлиять на движение транспорта, пребывание у моря и работу объектов инфраструктуры.

Об этом в субботу, 22 ноября, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Читайте также:
На Одесу суне буревій — чого остерігатися містянам завтра - фото 1
Предупреждение синоптиков. Фото: скриншот из Telegram

Предупреждение для побережья

Днем синоптики прогнозируют сильный южный ветер до 12-14 м/с вдоль побережья области. Порывы могут быть опасными для пешеходов и водителей, а также создавать риски падения веток и легких конструкций.

Какие риски несет сильный ветер

Порывы ветра могут, вызывать падение веток и рекламных конструкций, затруднять движение на открытых участках трасс, а также провоцировать штормовые волны на побережье.

Минная опасность на пляжах

Из-за штормовых волн возможно смещение мин и взрывоопасных предметов вдоль побережья. Посещать пляжи вне разрешенных зон опасно. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно отступить и сообщить спасателям.

Куда звонить в случае чрезвычайного происшествия

Экстренные службы в Одессе и области:

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь - 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе - 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01.

Напомним, мы писали, какие регионы Украины сегодня накроет снег. Также сообщали, что в некоторых областях сегодня почти весеннее тепло.

Одесса Одесская область Новости Одессы ветер опасность шторм
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
