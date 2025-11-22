Прогноз погоды в Одессе на 22 ноября 2023 года - теплая погода и сильный ветер

Люди гуляют на Ланжероне в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в субботу, 22 ноября, в Одессе ожидается достаточно теплая для ноября погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Однако ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °C, днем — +16...+18 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью +8...+13°C, днем составит +16...+21 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

