Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Последние теплые дни в Одессе — какой будет погода сегодня

Последние теплые дни в Одессе — какой будет погода сегодня

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 05:46
обновлено: 17:43
Прогноз погоды в Одессе на 22 ноября 2023 года - теплая погода и сильный ветер
Люди гуляют на Ланжероне в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в субботу, 22 ноября, в Одессе ожидается достаточно теплая для ноября погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Однако ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °C, днем — +16...+18 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью +8...+13°C, днем составит +16...+21 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали о том, что синоптик Наталья Диденко рассказала, где ждать снег сегодня. Также мы писали о том, что в Украине не зафиксировано магнитных бурь.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации