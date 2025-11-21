Штормовое предупреждение в Одессе 21 ноября из-за сильного тумана: опасность на дорогах

Люди возле Оперного театра в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в пятницу, 21 ноября, в Одессе объявили штормовое предупреждение из-за сильного тумана. Синоптики предупреждают о плохой видимости на дорогах. Жителей и гостей города призывают быть внимательными.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачная погода. Без существенных осадков. Синоптики предупреждают о тумане. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °C, днем — +13...+15 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью +6...+11°C, днем составит +13...+18 °C. На автодорогах туман, видимость 500-1000 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

