Штормовое предупреждение в Одессе 21 ноября из-за сильного тумана: опасность на дорогах

В Одессе сегодня будет штормить — что прогнозируют синоптики
Сегодня, в пятницу, 21 ноября, в Одессе объявили штормовое предупреждение из-за сильного тумана. Синоптики предупреждают о плохой видимости на дорогах. Жителей и гостей города призывают быть внимательными.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
В Одессе сегодня будет облачная погода. Без существенных осадков. Синоптики предупреждают о тумане. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °C, днем — +13...+15 °C.
Погода в Одесской области
В Одесской области сегодня также будет облачно. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью +6...+11°C, днем составит +13...+18 °C. На автодорогах туман, видимость 500-1000 метров.
