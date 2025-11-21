Відео
Україна
В Одесі сьогодні штормитиме — що прогнозують синоптики

В Одесі сьогодні штормитиме — що прогнозують синоптики

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 05:46
Оновлено: 21:39
Штормове попередження в Одесі 21 листопада через сильний туман: небезпека на дорогах
Люди біля Оперного театру в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у п'ятницю, 21 листопада, в Одесі оголосили штормове попередження через сильний туман. Синоптики попереджають про погану видимість на дорогах. Мешканців та гостей міста закликають бути уважними. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарна погода. Без істотних опадів. Синоптики попереджають про туман. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі +9…+11 °C, вдень — +13...+15 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно. Синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура вночі +6…+11°C, вдень становитиме +13…+18 °C. На автошляхах туман, видимість 500-1000 метрів.

Прогноз погоди
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах буде холод та дощі. Також ми писали про те, що Україну накрили магнітрні бурі.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
