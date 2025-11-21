Штормове попередження в Одесі 21 листопада через сильний туман: небезпека на дорогах

В Одесі сьогодні штормитиме — що прогнозують синоптики
Сьогодні, у п'ятницю, 21 листопада, в Одесі оголосили штормове попередження через сильний туман. Синоптики попереджають про погану видимість на дорогах. Мешканців та гостей міста закликають бути уважними.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
В Одесі сьогодні буде хмарна погода. Без істотних опадів. Синоптики попереджають про туман. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі +9…+11 °C, вдень — +13...+15 °C.
Погода в Одеській області
На Одещині сьогодні також буде хмарно. Синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура вночі +6…+11°C, вдень становитиме +13…+18 °C. На автошляхах туман, видимість 500-1000 метрів.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, що синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах буде холод та дощі. Також ми писали про те, що Україну накрили магнітрні бурі.
Читайте Новини.LIVE!