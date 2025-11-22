Відео
Головна Одеса Останні теплі дні в Одесі — якою буде погода сьогодні

Останні теплі дні в Одесі — якою буде погода сьогодні

Дата публікації: 22 листопада 2025 05:46
Оновлено: 17:43
Прогноз погоди в Одесі на 22 листопада 2023 – тепла погода та сильний вітер
Люди гуляють на Ланжероні в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у суботу, 22 листопада, в Одесі очікується досить тепла для листопада погода. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Однак очікується сильний вітер. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі +11…+13 °C, вдень — +16...+18 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують місцями невеликий дощ. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура вночі +8…+13°C, вдень становитиме +16…+21 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де чекати сніг сьогодні. Також ми писали про те, що в Україні не зафіксовано магнітних бурь.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
