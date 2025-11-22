Прогноз погоди в Одесі на 22 листопада 2023 – тепла погода та сильний вітер

Люди гуляють на Ланжероні в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у суботу, 22 листопада, в Одесі очікується досить тепла для листопада погода. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Однак очікується сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі +11…+13 °C, вдень — +16...+18 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують місцями невеликий дощ. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура вночі +8…+13°C, вдень становитиме +16…+21 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

