Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одесу суне буревій — чого остерігатися містянам завтра

На Одесу суне буревій — чого остерігатися містянам завтра

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 13:51
Оновлено: 13:49
Сильний вітер на узбережжі Одещини: попередження та безпека
Шторм на морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 23 листопада, вздовж узбережжя Одещини очікується посилення вітру. Через це синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності. Погіршення погоди може вплинути на рух транспорту, перебування біля моря та роботу об’єктів інфраструктури.

Про це у суботу, 22 листопада, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:
На Одесу суне буревій — чого остерігатися містянам завтра - фото 1
Попередження синоптиків. Фото: скриншот з Telegram

Попередження для узбережжя

Вдень синоптики прогнозують сильний південний вітер до 12-14 м/с уздовж узбережжя області. Пориви можуть бути небезпечними для пішоходів і водіїв, а також створювати ризики падіння гілок та легких конструкцій.

Які ризики несе сильний вітер

Пориви вітру можуть, спричиняти падіння гілок і рекламних конструкцій, ускладнювати рух на відкритих ділянках трас, а також провокувати штормові хвилі на узбережжі.

Мінна небезпека на пляжах

Через штормові хвилі можливе зміщення мін та вибухонебезпечних предметів уздовж узбережжя. Відвідувати пляжі поза дозволеними зонами небезпечно. У разі виявлення підозрілих предметів необхідно негайно відступити та повідомити рятувальників.

Куди телефонувати в разі надзвичайної події

Екстрені служби в Одесі та області:

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, ми писали, які регіони України сьогодні накриє сніг. Також повідомляли, що в деяких областях сьогодні майже весняне тепло

Одеса Одеська область Новини Одеси вітер небезпека шторм
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації