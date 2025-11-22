Сильний вітер на узбережжі Одещини: попередження та безпека

Шторм на морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 23 листопада, вздовж узбережжя Одещини очікується посилення вітру. Через це синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності. Погіршення погоди може вплинути на рух транспорту, перебування біля моря та роботу об’єктів інфраструктури.

Про це у суботу, 22 листопада, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Попередження для узбережжя

Вдень синоптики прогнозують сильний південний вітер до 12-14 м/с уздовж узбережжя області. Пориви можуть бути небезпечними для пішоходів і водіїв, а також створювати ризики падіння гілок та легких конструкцій.

Які ризики несе сильний вітер

Пориви вітру можуть, спричиняти падіння гілок і рекламних конструкцій, ускладнювати рух на відкритих ділянках трас, а також провокувати штормові хвилі на узбережжі.

Мінна небезпека на пляжах

Через штормові хвилі можливе зміщення мін та вибухонебезпечних предметів уздовж узбережжя. Відвідувати пляжі поза дозволеними зонами небезпечно. У разі виявлення підозрілих предметів необхідно негайно відступити та повідомити рятувальників.

Куди телефонувати в разі надзвичайної події

Екстрені служби в Одесі та області:

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

