Холодное начало недели в Одессе — какой будет погода завтра

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 16:55
обновлено: 17:04
Погода в Одессе 23 ноября - без осадков и +10 °C
Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 24 ноября, погода в Одессе обещает быть спокойной, но прохладной. Ночь и утро пройдут под небольшой облачностью, а днем температура почти не изменится. Город входит в самый короткий период года - света становится меньше с каждым днем.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Ночью температура будет держаться на уровне +11 °C, но будет ощущаться немного прохладнее — около +10 °C. Влажность высокая, до 90%. Возможны мелкие осадки — до 1,1 мм. Ветер южный до 5 м/с.

Утро встретит одесситов +10 °C. Облачность небольшая, осадков не прогнозируют. Влажность удержится на уровне 86%, ветер ослабеет до 4 м/с.

Днем погода практически не изменится — все те же +10°C, сухо и малооблачно.

Вечером температура останется на уровне +10 °C, осадков не ожидается. Ветер ослабнет до 3 м/с.

День укорачивается и продлится завтра всего 9 ч 4 мин.

Холодний початок тижня в Одесі — якою буде погода завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Ночью небольшой дождь.
  • Ветер северо-западный 7-12 м/с.
  • Температура ночью +2...+7 °С, днем +7...+12 °С.
  • На автодорогах области ночью местами дымка, видимость 1-2 км.
Холодний початок тижня в Одесі — якою буде погода завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, вчера Львовскую область засыпало снегом. Также на днях мокрый снег выпал и в Харьковской области.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
