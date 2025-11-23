Погода в Одессе 23 ноября - без осадков и +10 °C

Холодное начало недели в Одессе — какой будет погода завтра
Завтра, 24 ноября, погода в Одессе обещает быть спокойной, но прохладной. Ночь и утро пройдут под небольшой облачностью, а днем температура почти не изменится. Город входит в самый короткий период года - света становится меньше с каждым днем.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ночью температура будет держаться на уровне +11 °C, но будет ощущаться немного прохладнее — около +10 °C. Влажность высокая, до 90%. Возможны мелкие осадки — до 1,1 мм. Ветер южный до 5 м/с.
Утро встретит одесситов +10 °C. Облачность небольшая, осадков не прогнозируют. Влажность удержится на уровне 86%, ветер ослабеет до 4 м/с.
Днем погода практически не изменится — все те же +10°C, сухо и малооблачно.
Вечером температура останется на уровне +10 °C, осадков не ожидается. Ветер ослабнет до 3 м/с.
День укорачивается и продлится завтра всего 9 ч 4 мин.
Погода в Одесской области
- Переменная облачность.
- Ночью небольшой дождь.
- Ветер северо-западный 7-12 м/с.
- Температура ночью +2...+7 °С, днем +7...+12 °С.
- На автодорогах области ночью местами дымка, видимость 1-2 км.
Напомним, вчера Львовскую область засыпало снегом. Также на днях мокрый снег выпал и в Харьковской области.
Читайте Новини.LIVE!