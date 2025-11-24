Відео
Головна Одеса Холодний понеділок в Одесі — чи зіпсує день містянам ще й дощ

Холодний понеділок в Одесі — чи зіпсує день містянам ще й дощ

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 05:56
Оновлено: 16:08
Погода в Одесі на 24 листопада: дрібний дощ і вітер
Жінка гуляє вулицею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, у понеділок, 24 листопада, Одесу та область накриє мінлива хмарність, а вночі ще йшов дрібний дощ. Температура залишиться плюсовою, але вітряною, а водіям варто бути уважними через серпанок на дорогах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Початок тижня в Одесі видасться прохолодним та вологим. Синоптики попереджають про мінливу хмарність, а вночі пройшов невеликий дощ, який зробить ранок не дуже комфортним. Вітер посилиться з північного заходу і сягатиме 7-12 м/с, тож теплий одяг точно знадобиться.

У місті вдень стовпчики термометрів триматимуться на рівні +8…+10 °С, але через вітер відчуватиметься прохолодніше.

Погода в Одеській області

По території Одеської області прогноз аналогічний: мінлива хмарність і вночі випав невеликий дощ. Температура удень буде в межах +7…+12 °С.

Вітер збережеться північно-західний, 7-12 м/с, часом поривчастий.

На автошляхах області синоптики попереджають про серпанок у нічний та ранковий час. Видимість місцями знизиться до 1-2 кілометрів, що потребує обережності за кермом. 

Нагадаємо, Львів та Львівську область 22 листопада засипало снігом. Також ми повідомляли, що на початку грудня в Україні засніжить та похолодає.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
