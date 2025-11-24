Погода в Одессе на 24 ноября: мелкий дождь и ветер: мелкий дождь и ветер

Женщина гуляет по улице. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, в понедельник, 24 ноября, Одессу и область накроет переменная облачность, а ночью еще шел мелкий дождь. Температура останется плюсовой, но ветреной, а водителям стоит быть внимательными из-за дымки на дорогах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Начало недели в Одессе выдастся прохладным и влажным. Синоптики предупреждают о переменной облачности, а ночью прошел небольшой дождь, который сделает утро не очень комфортным. Ветер усилится с северо-запада и будет достигать 7-12 м/с, поэтому теплая одежда точно понадобится.

В городе днем столбики термометров будут держаться на уровне +8...+10 °С, но из-за ветра будет ощущаться прохладнее.

Погода в Одесской области

По территории Одесской области прогноз аналогичный: переменная облачность и ночью выпал небольшой дождь. Температура днем будет в пределах +7...+12 °С.

Ветер сохранится северо-западный, 7-12 м/с, временами порывистый.

На автодорогах области синоптики предупреждают о дымке в ночное и утреннее время. Видимость местами снизится до 1-2 километров, что требует осторожности за рулем.

