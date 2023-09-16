На Миколаївщині затримали одеських крадіїв

Злочинець здає відбитки пальців. Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали братів-правопорушників, які обікрали чоловіка на Одещині. Наразі їм загрожує тривале ув'язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Подія сталася в одному із сіл Новокальчевської ОТГ. Поліцейські встановили, що двоє братів-близнюків, маючи інформацію про заощадження 53-річного чоловіка, під’їхали вранці до його будинку, силоміць заштовхали до автомобіля і вивезли у лісосмугу. Протягом години спільники утримували потерпілого, погрожували та били, вимагаючи з нього гроші та цінності. А після цього повернулися з чоловіком до нього додому.

Потім чоловік одразу зателефонував до поліції, і правоохоронці протягом доби встановили особу та місцезнаходження одного 38-річного правопорушника. Його брата-близнюка розшукали за два тижні потому.

Що вкрали

два телефони,

1600 гривень,

пневматичний пістолет.

Загалом правопорушники спричинили потерпілому матеріальну шкоду на суму понад 9000 гривень.

Яке покарання загрожує

Обом злочинцям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, що тягне за собою покарання до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі затримали молодика, який намагався у людному місці в центрі міста вкрасти мопед. Злодія вдалося затримати вже за годину завдяки камерам спостереження.