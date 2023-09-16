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Хотіли "нажитися", а потраплять до в'язниці: на Миколаївщині затримали одеських крадіїв

16 вересня 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Миколаївщині затримали одеських крадіїв
Злочинець здає відбитки пальців. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Поліцейські затримали братів-правопорушників, які обікрали чоловіка на Одещині. Наразі їм загрожує тривале ув'язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Злодіїв вдалося затримати у Миколаївській області, їм повідомили про підозру одразу за двома статтями. 

Деталі інциденту

Подія сталася в одному із сіл Новокальчевської ОТГ. Поліцейські встановили, що двоє братів-близнюків, маючи інформацію про заощадження 53-річного чоловіка, під’їхали вранці до його будинку, силоміць заштовхали до автомобіля і вивезли у лісосмугу. Протягом години спільники утримували потерпілого, погрожували та били, вимагаючи з нього гроші та цінності. А після цього повернулися з чоловіком до нього додому. 

Потім чоловік одразу зателефонував до поліції, і правоохоронці протягом доби встановили особу та місцезнаходження одного 38-річного правопорушника. Його брата-близнюка розшукали за два тижні потому. 

Що вкрали

  • два телефони,
  • 1600 гривень,
  • пневматичний пістолет.

Загалом правопорушники спричинили потерпілому матеріальну шкоду на суму понад 9000 гривень.

Яке покарання загрожує

Обом злочинцям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, що тягне за собою покарання до десяти років позбавлення волі. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі затримали молодика, який намагався у людному місці в центрі міста вкрасти мопед. Злодія вдалося затримати вже за годину завдяки камерам спостереження. 

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