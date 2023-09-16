Хотіли "нажитися", а потраплять до в'язниці: на Миколаївщині затримали одеських крадіїв
Поліцейські затримали братів-правопорушників, які обікрали чоловіка на Одещині. Наразі їм загрожує тривале ув'язнення.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Злодіїв вдалося затримати у Миколаївській області, їм повідомили про підозру одразу за двома статтями.
Деталі інциденту
Подія сталася в одному із сіл Новокальчевської ОТГ. Поліцейські встановили, що двоє братів-близнюків, маючи інформацію про заощадження 53-річного чоловіка, під’їхали вранці до його будинку, силоміць заштовхали до автомобіля і вивезли у лісосмугу. Протягом години спільники утримували потерпілого, погрожували та били, вимагаючи з нього гроші та цінності. А після цього повернулися з чоловіком до нього додому.
Потім чоловік одразу зателефонував до поліції, і правоохоронці протягом доби встановили особу та місцезнаходження одного 38-річного правопорушника. Його брата-близнюка розшукали за два тижні потому.
Що вкрали
- два телефони,
- 1600 гривень,
- пневматичний пістолет.
Загалом правопорушники спричинили потерпілому матеріальну шкоду на суму понад 9000 гривень.
Яке покарання загрожує
Обом злочинцям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, що тягне за собою покарання до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одесі затримали молодика, який намагався у людному місці в центрі міста вкрасти мопед. Злодія вдалося затримати вже за годину завдяки камерам спостереження.