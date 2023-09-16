Хотели "нажиться", а попадут в тюрьму: в Николаевской области задержали одесских воров
Полицейские задержали братьев-правонарушителей, обокравших мужчину в Одесской области. Пока им грозит длительное заключение.
Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.
Воров удалось задержать в Николаевской области, им сообщили о подозрении сразу по двум статьям.
Детали инцидента
Событие произошло в одном из сел Новокальчевской ОТГ. Полицейские установили, что двое братьев-близнецов, имея информацию о сбережениях 53-летнего мужчины, подъехали утром к его дому, силой затолкали в автомобиль и вывезли в лесополосу. В течение часа подельники удерживали потерпевшего, угрожали и избивали, требуя с него деньги и ценности. А после этого вернулись с мужчиной к нему домой.
Затем мужчина сразу позвонил в полицию, и правоохранители в течение суток установили личность и местонахождение одного 38-летнего правонарушителя. Его брата-близнеца разыскали две недели спустя.
Что украли
- два телефона,
- 1600 гривен,
- пневматический пистолет.
В общей сложности правонарушители нанесли потерпевшему материальный ущерб на сумму более 9000 гривен.
Какое наказание грозит
Обоим преступникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 и ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, что влечет наказание до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.
Напомним, в Одессе задержан молодой человек, который пытался в людном месте в центре города украсть мопед. Вора удалось задержать уже через час благодаря камерам наблюдения.