В Николаевской области задержали одесских воров

Преступник сдает отпечатки пальцев. Фото: Нацполиция

Полицейские задержали братьев-правонарушителей, обокравших мужчину в Одесской области. Пока им грозит длительное заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Воров удалось задержать в Николаевской области, им сообщили о подозрении сразу по двум статьям.

Детали инцидента

Событие произошло в одном из сел Новокальчевской ОТГ. Полицейские установили, что двое братьев-близнецов, имея информацию о сбережениях 53-летнего мужчины, подъехали утром к его дому, силой затолкали в автомобиль и вывезли в лесополосу. В течение часа подельники удерживали потерпевшего, угрожали и избивали, требуя с него деньги и ценности. А после этого вернулись с мужчиной к нему домой.

Затем мужчина сразу позвонил в полицию, и правоохранители в течение суток установили личность и местонахождение одного 38-летнего правонарушителя. Его брата-близнеца разыскали две недели спустя.

Что украли

два телефона,

1600 гривен,

пневматический пистолет.

В общей сложности правонарушители нанесли потерпевшему материальный ущерб на сумму более 9000 гривен.

Какое наказание грозит

Обоим преступникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 и ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, что влечет наказание до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе задержан молодой человек, который пытался в людном месте в центре города украсть мопед. Вора удалось задержать уже через час благодаря камерам наблюдения.