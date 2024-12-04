В Одесі підліток підпалив підстанцію

Затриманий підліток. Фото: поліція Одеської області

В одному з районів Одеси 15-річний хлопець намагався підпалити підстанцію. За це він розраховував отримати гроші. Але замість винагороди може потрапити до колонії.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у середу, 4 грудня.

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За даними слідства, ввечері підліток облив легкозаймистою рідиною й підпалив двері тягової підстанції. Вогонь помітили сусіди й загасили його. Ніхто не постраждав.

Пошкоджена підстанція. Фото: поліція Одеської області

Хлопця затримали на місці злочину, де він робив фотозвіт для куратора.

Що загрожує підлітку

Слідчі розпочали провадження за фактом пошкодження об'єкта електроенергетики. Хлопець може потрапити до спеціальної навчально-виховної установи на три роки. У поліції закликають громадян уникати сумнівних спілкувань у соцмережах.

"Ті особи, які стоять за пропозиціями підпалити чужу автівку, квартиру чи будь-який інший об’єкт, втягують людей у злочинну діяльність, пропонуючи їм винагороду. Після виконання одного завдання так звані куратори починають погрожувати розправитися із завербованою особою та її родиною, шантажують наданням спецслужбам інформації про неї та вчинений злочин у разі відмови виконати наступне завдання", — говорять правоохоронці.

Нагадаємо, на Миколаївщині школярі підпалили поліцейську автівку. Також підліток влаштував диверсію на залізниці.