В Одессе подросток поджег подстанцию

Задержанный подросток. Фото: полиция Одесской области

В одном из районов Одессы 15-летний юноша пытался поджечь подстанцию. За это он рассчитывал получить деньги. Но вместо вознаграждения может попасть в колонию.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в среду, 4 декабря.

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По данным следствия, вечером подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег дверь тяговой подстанции. Огонь заметили соседи и потушили его. Никто не пострадал.

Повреждена подстанция. Фото: полиция Одесской области

Парня задержали на месте преступления, где он делал фотоотчет для куратора.

Что грозит подростку

Следователи начали производство по факту повреждения объекта электроэнергетики. Парень может попасть в специальное учебно-воспитательное учреждение на три года. В полиции призывают граждан избегать сомнительного общения в соцсетях.

"Те лица, которые стоят за предложениями поджечь чужой автомобиль, квартиру или любой другой объект, вовлекают людей в преступную деятельность, предлагая им вознаграждение. После выполнения одной задачи так называемые кураторы начинают угрожать расправиться с завербованным лицом и его семьей, шантажируют предоставлением спецслужбам информации о нем и совершенном преступлении в случае отказа выполнить следующее задание", — говорят правоохранители.

Напомним, на Николаевщине школьники подожгли полицейский автомобиль. Также подросток устроил диверсию на железной дороге.