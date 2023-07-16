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Хто ремонтуватиме в Одесі корпус гумдопомоги

16 липня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеський корпус гумдопомоги відремонтують найближчим часом
Будівля на Хімічній. Фото: google maps
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі проведуть капітальний ремонт центру гуманітарної допомоги на вулиці Хімічній. Проте підрядника обрали без відкритого аукціону.

Про це Новини.LIVE дізналося з системи електронних закупівель Prozorro.

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У документі йдеться, що управління капітального будівництва Одеської міської ради обрало підрядника для ремонту адміністративної будівлі літери "Ж" на території комунальної установи "Міський центр гуманітарної допомоги інформаційного та господарчого забезпечення". Закупівлю провели в форматі "відкриті торги з особливостями".

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Як пройшли торги

Відкриті торги з особливостями передбачають, що майже всі строки коротші, ніж були у відкритих торгах відповідно до чинного законодавства. Тобто за законом період подання пропозицій — сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять.  

Хто став підрядником

Наразі місто планує вкласти угоду із товариством з обмеженою відповідальністю "Монтажники". В разі укладання угоди, компанія повинна буде за 16 мільйонів 576,8 тисячі гривень зробити ремонт до 31 липня 2024 року. 

Що відомо про компанію

ТОВ "Монтажники" зареєстроване у 2015 році в Одеській області. Наразі кінцевою бенефіціаркою є Анастасія Литвин.

Нагадаємо, Морський торговельний порт "Білгород-Дністровський" вп'яте чекає на приватизацію. Вартість "сухого порту" минулого разу становила понад 184 мільйони гривень. Наразі дата та сума грошей, скільки новий власник повинен буде заплатити, ще не відомі. 

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