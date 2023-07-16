Одесский корпус резинопомощи отремонтируют в ближайшее время

Кто будет ремонтировать в Одессе корпус гумдопомощи
В Одессе будет проведен капитальный ремонт центра гуманитарной помощи на улице Химической. Однако подрядчика избрали без открытого аукциона.
Об этом Новини.LIVE узнало из системы электронных закупок Prozorro.
В документе говорится, что управление капитального строительства Одесского городского совета избрало подрядчика для ремонта административного здания буквы "Ж" на территории коммунального учреждения "Городской центр гуманитарной помощи информационному и хозяйственному обеспечению". Закупку провели в формате "открытые торги по особенностям".
Как прошли торги
Открытые торги с особенностями предполагают, что почти все сроки короче, чем были в открытых торгах в соответствии с действующим законодательством. То есть по закону период подачи предложений — семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять.
Кто стал подрядчиком
В настоящее время город планирует заключить соглашение с обществом с ограниченной ответственностью "Монтажники". В случае заключения соглашения, компания должна будет за 16 миллионов 576,8 тысячи гривен произвести ремонт до 31 июля 2024 года.
Что известно о компании
ООО "Монтажники" зарегистрировано в 2015 году в Одесской области. Пока конечной бенефициаркой является Анастасия Литвин.
Напомним, Морской торговый порт "Белгород-Днестровский" в пятый раз ждет приватизацию. Стоимость "сухого порта" в прошлый раз составила более 184 миллионов гривен. Пока дата и сумма денег, сколько новый владелец должен будет заплатить, еще не известны.