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Хто ризикує залишитися без броні — одеський юрист розповів про новий законопроєкт

4 лютого 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Хто ризикує залишитися без броні — одеський юрист розповів про новий законопроєкт
Правоохоронець на фронті. Фото: Апостроф
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У новому законопроєкті про мобілізацію планують зняти бронь з силовиків. Йдеться про те, що з частини правоохоронців  буде знято бронь та призвано до лав ЗСУ. 

Про те, як саме це здійснюватиметься, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.

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За його словами, у разі ухвалення законопроєкту, відстрочка знімається з працівників поліції, ДБР та інших судових та правоохоронних органів. 

"Вони, як і всі інші, будуть зобовʼязані стати на облік і мають бути призвані", — каже правник. 

Що відомо про мобілізацію правоохоронців 

За словами юриста, рівність у законопроєкті передбачає облік для всіх та прибирає право на відстрочку для державних службовців. Окремо це стосується правоохоронців, які пройшли військову підготовку під час навчання. 

"Це люди, які вже навчені, які вміють поводитися зі зброєю. Вони мають досвід у цьому. І чому їх не викликають туди?" — додає Шалару. 

Крім того, адвокат наголосив, що все ж певна кількість поліцейських має залишатися на місцях та стежити за порядком. Але їх також можуть мобілізувати. Закон є закон.

У кого залишиться бронь

  • голови міських та селищних, територіальних громад;
  • військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування матимуть бронювання у розмірі 50% від штату.

Нагадаємо, у випадку запізнення або відсутності на роботі через повітряну тривогу, працівники мають право на захист від дисциплінарних санкцій, наголошує адвокат Олексій Шалару. За його словами, роботодавець повинен взяти пояснення у працівника і врахувати обставини, якщо той перебував в укритті через загрозу життю.

Одеса
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Одеська область
військовий призов
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