Кто рискует остаться без брони — одесский юрист рассказал о новом законопроекте

Правоохранитель на фронте. Фото: Апостроф

В новом законопроекте о мобилизации планируется снять бронь с силовиков. Речь идет о том, что с части правоохранителей будет снята брони и их призовут в ряды ВСУ.

О том, как именно это будет осуществляться, журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

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По его словам, в случае принятия законопроекта отсрочка снимается с работников полиции, ДБР и других судебных и правоохранительных органов.

"Они, как и все остальные, будут обязаны встать на учет и должны быть призваны", — говорит юрист.

Что известно о мобилизации правоохранителей

По словам юриста, равенство в законопроекте предусматривает учет для всех и убирает право на отсрочку для государственных служащих. Отдельно это касается правоохранителей, прошедших военную подготовку во время учебы.

"Это люди, которые уже научены, умеют обращаться с оружием. У них есть опыт в этом. И почему их не вызывают туда?" — добавляет Шалару.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что все же определенное количество полицейских должно оставаться на местах и следить за порядком. Но их тоже могут мобилизовать. Закон есть закон.

У кого останется бронь

председатели городских и поселковых, территориальных общин;

военнообязанные, работающие на должностях в органах местного самоуправления будут иметь бронирование в размере 50% от штата.

Напомним, в случае опоздания или отсутствия на работе из-за воздушной тревоги работники имеют право на защиту от дисциплинарных санкций, отмечает адвокат Алексей Шалару. По его словам, работодатель должен взять объяснения у работника и учесть обстоятельства, если тот находился в укрытии из-за угрозы жизни.