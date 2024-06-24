Відключення водопостачання в Одесі: де не буде води до вівторка

Хто з одеситів до завтра буде без води — адреси
Сьогодні, 24 червня, сотні одеситів залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання деяким містянам містянам планують повністю повернути увечері — о 20:00, однак частина буде без води до глибокої ночі. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Кордонна, 49;
- Старицького, 10 — 12;
- Святослава Ріхтера, 134 — 148, 125, 127;
- Овідіопольська дорога, 2 — 8;
- Князівська, 2 — 16;
- Коблевська, 2 — 12;
- Новосельського, 2 — 32;
- пров. Сєченова — усі будинки;
Води не буде до 14:00
- Академіка Сахарова, 34 — 36;
- Ліски ж/м, Просфіт — усі будинки;
- Академіка Заболотного, 77/а;
Води не буде до 20:00
- Академіка Корольова — усі будинки;
- Ільфа і Петрова — усі будинки;
- Євген Чикаленко — усі будинки;
- Архітекторська — усі будинки;
Води не буде до 02:30 25 червня.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про відключення в Одесі
Також ми писали, що деякі одесити у понеділок, 24 червня, залишились на цілий день без світла через ремонтні роботи на мережах. Електропостачання планують відновити близько 20:00.
Додамо, в Одеській області сьогодні графіки погодинних відключень електроенергії діють цілодобово. Також зі списком планових робіт на мережах можна ознайомитись за посиланням.
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