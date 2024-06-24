Відключення водопостачання в Одесі: де не буде води до вівторка

Тисячі одеситів залишились без води. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 24 червня, сотні одеситів залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання деяким містянам містянам планують повністю повернути увечері — о 20:00, однак частина буде без води до глибокої ночі. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води

Кордонна, 49;

Старицького, 10 — 12;

Святослава Ріхтера, 134 — 148, 125, 127;

Овідіопольська дорога, 2 — 8;

Князівська, 2 — 16;

Коблевська, 2 — 12;

Новосельського, 2 — 32;

пров. Сєченова — усі будинки;

Води не буде до 14:00

Академіка Сахарова, 34 — 36;

Ліски ж/м, Просфіт — усі будинки;

Академіка Заболотного, 77/а;

Води не буде до 20:00

Академіка Корольова — усі будинки;

Ільфа і Петрова — усі будинки;

Євген Чикаленко — усі будинки;

Архітекторська — усі будинки;

Води не буде до 02:30 25 червня.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про відключення в Одесі

Також ми писали, що деякі одесити у понеділок, 24 червня, залишились на цілий день без світла через ремонтні роботи на мережах. Електропостачання планують відновити близько 20:00.

Додамо, в Одеській області сьогодні графіки погодинних відключень електроенергії діють цілодобово. Також зі списком планових робіт на мережах можна ознайомитись за посиланням.