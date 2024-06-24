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Хто з одеситів до завтра буде без води — адреси

24 червня 2024 12:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення водопостачання в Одесі: де не буде води до вівторка
Тисячі одеситів залишились без води. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 24 червня, сотні одеситів залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання деяким містянам містянам планують повністю повернути увечері — о 20:00, однак частина буде без води до глибокої ночі. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Кордонна, 49;  
  • Старицького, 10 — 12;  
  • Святослава Ріхтера, 134 — 148, 125, 127;  
  • Овідіопольська дорога, 2 — 8;  
  • Князівська, 2 — 16;  
  • Коблевська, 2 — 12;  
  • Новосельського, 2 — 32;  
  • пров. Сєченова  — усі будинки;

Води не буде до 14:00

  • Академіка Сахарова, 34 — 36;  
  • Ліски ж/м, Просфіт — усі будинки;  
  • Академіка Заболотного, 77/а;  

Води не буде до 20:00

  • Академіка Корольова — усі будинки;  
  • Ільфа і Петрова — усі будинки;  
  • Євген Чикаленко — усі будинки;  
  • Архітекторська — усі будинки;  

Води не буде до 02:30 25 червня.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про відключення в Одесі

Також ми писали, що деякі одесити у понеділок, 24 червня, залишились на цілий день без світла через ремонтні роботи на мережах. Електропостачання планують відновити близько 20:00. 

Додамо, в Одеській області сьогодні графіки погодинних відключень електроенергії діють цілодобово. Також зі списком планових робіт на мережах можна ознайомитись за посиланням.

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Одеська область
вода
Новини Одеси
відсутність води

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