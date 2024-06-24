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Кто из одесситов до завтра будет без воды — адреса

24 июня 2024 12:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Отключение водоснабжения в Одессе: где не будет воды до вторника
Тысячи одесситов остались без воды. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 24 июня, сотни одесситов остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение некоторым горожанам планируют полностью вернуть вечером — в 20:00, однако часть будет без воды до глубокой ночи. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Кордонная, 49;
  • Старицкого, 10 — 12;
  • Святослава Рихтера, 134 — 148, 125, 127;
  • Овидиопольская дорога, 2 — 8;
  • Княжеская, 2 — 16;
  • Коблевская, 2 — 12;
  • Новосельского, 2 — 32;
  • пер. Сеченова — все дома;

Воды не будет до 14:00

  • Академика Сахарова, 34 — 36;
  • Лески ж/м, Просфит — все дома;
  • Академика Заболотного, 77/а;

Воды не будет до 20:00

  • Академика Королева — все дома;
  • Ильфа и Петрова — все дома;
  • Евгения Чикаленко — все дома;
  • Архитекторская — все дома;

Воды не будет до 2:30 25 июня.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше об отключении в Одессе

Также мы писали, что некоторые одесситы в понедельник, 24 июня, остались на целый день без света из-за ремонтных работ на сетях. Электроснабжение планируется возобновить около 20:00.

В Одесской области сегодня графики почасовых отключений электроэнергии действуют круглосуточно. Также со списком плановых работ на сетях можно ознакомиться по ссылке.

коммунальные услуги
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Одесская область
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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