Отключение водоснабжения в Одессе: где не будет воды до вторника

Кто из одесситов до завтра будет без воды — адреса
Сегодня, 24 июня, сотни одесситов остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение некоторым горожанам планируют полностью вернуть вечером — в 20:00, однако часть будет без воды до глубокой ночи. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Кордонная, 49;
- Старицкого, 10 — 12;
- Святослава Рихтера, 134 — 148, 125, 127;
- Овидиопольская дорога, 2 — 8;
- Княжеская, 2 — 16;
- Коблевская, 2 — 12;
- Новосельского, 2 — 32;
- пер. Сеченова — все дома;
Воды не будет до 14:00
- Академика Сахарова, 34 — 36;
- Лески ж/м, Просфит — все дома;
- Академика Заболотного, 77/а;
Воды не будет до 20:00
- Академика Королева — все дома;
- Ильфа и Петрова — все дома;
- Евгения Чикаленко — все дома;
- Архитекторская — все дома;
Воды не будет до 2:30 25 июня.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Больше об отключении в Одессе
Также мы писали, что некоторые одесситы в понедельник, 24 июня, остались на целый день без света из-за ремонтных работ на сетях. Электроснабжение планируется возобновить около 20:00.
В Одесской области сегодня графики почасовых отключений электроэнергии действуют круглосуточно. Также со списком плановых работ на сетях можно ознакомиться по ссылке.
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