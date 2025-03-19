Хто на Одещині зможе отримати виплати

Гроші в руках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Деякі категорії мешканців Одещини, які постраджали через воєнні дії можуть отримати безоплатне проживання та допомогу від соцслужб. Обіцяють також фінансувати догляд за маломобільними групами.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

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Хто може отримати виплати

Люди старшого віку та особи з інвалідністю з числа ВПО, які потребують догляду, та змушені були евакуюватися з небезпечних районів через війну, можуть отримати безоплатне проживанняу громадах. Крім того, мають право звернутися по допомогу соціальних фахівців у повсякденному житті.

"Держава оплачує підтримане проживання або стаціонарний догляд в громадах, квартирах чи будинках. Також оплачується робота команди соціальних працівників, які забезпечують догляд в нових умовах, допомагають людям адаптуватися до життя, впоратися з побутом, з іншими необхідними потребами. Адже люди потребують такої підтримки", — каже міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Держава компенсує

Люди зможуть самі обирати, де отримувати послуги, а держава компенсуватиме їхню вартість. Витрати на таке проживання та догляд складають від 13 до 16 тисяч гривень на місяць, в залежності від рівня підтримки. Соціальні працівники можуть допомагати з доглядом, побутом, купівлею продуктів. Вони також сприятимуть у вирішенні правових питань, допомагатимуть у залученні людини до життя громади.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про компенсації ФОПам. А також про те, за які фінансові операції загрожує в'язниця.