Кто в Одесской области сможет получить выплаты

Деньги в руках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Некоторые категории жителей Одесской области, которые пострадали из-за военных действий могут получить бесплатное проживание и помощь от соцслужб. Обещают также финансировать уход за маломобильными группами.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

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Кто может получить выплаты

Люди старшего возраста и лица с инвалидностью из числа ВПЛ, которые нуждаются в уходе, и вынуждены были эвакуироваться из опасных районов из-за войны, могут получить бесплатное проживание в громадах. Кроме того, имеют право обратиться за помощью социальных специалистов в повседневной жизни.

"Государство оплачивает поддержанное проживание или стационарный уход в громадах, квартирах или домах. Также оплачивается работа команды социальных работников, которые обеспечивают уход в новых условиях, помогают людям адаптироваться к жизни, справиться с бытом, с другими необходимыми потребностями. Ведь люди нуждаются в такой поддержке",— говорит министр социальной политики Оксана Жолнович.

Государство компенсирует

Люди смогут сами выбирать, где получать услуги, а государство будет компенсировать их стоимость. Расходы на такое проживание и уход составляют от 13 до 16 тысяч гривен в месяц, в зависимости от уровня поддержки. Социальные работники могут помогать с уходом, бытом, покупкой продуктов. Они также будут способствовать в решении правовых вопросов, помогать в привлечении человека к жизни общества.

Напомним, недавно мы писали о компенсациях ФОПам. А также о том, за какие финансовые операции грозит тюрьма.