Відключення світла в Одесі 8 січня — графіки, адреси ремонтів

Електрики за роботою. Фото: ДТЕК

У середу, 8 січня, в Одесі не відключатимуть світло за графіками. Але через ремонти на мережах тисячі одеситів залишаться без електрики. Завершити роботи обіцяють до 20:00. Якщо час та адреси можуть зміняться — електрики попередять завчасно.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Планові роботи

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

Абрикосова, 4-105а;

Дачна, 4/2;

Дубовий Гай, 2-49/2;

Лігінська, 1-33;

Писарева, 28-40в;

Рибальська, 20;

Рівності, 84-195;

Тімірязєва, 34;

Чикаленка Є., 81-87;

дор. Фонтанська, 106/37, 106/40;

провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197;

провулок Абрикосовий, 1-29;

провулок Рівності, 92;

провулок Янтарний, 6-8/корп.3.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

Іоганна Гена, 1-20;

Базарна, 92, 100;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

В. Арнаутська, 80-111;

Малішевського, 9-55;

Єврейська, 36-58;

Й. Прибіка, 30-49;

Квіткова,1-21;

Квітнева, 20-33/1;

Клименка, 25, 33в;

Ковальська, 19-59;

Кордонна, 25-74в;

Косяченка О.,1-54/2;

Кіри Муратової ( Л.Толстого), 17, 19;

М. Арнаутська, 90-113;

М. Лисенка, 1а-23а;

Ніжинська, 64-72;

Новосельського, 84-110;

Платанова, 1-126;

Преображенська, 27-82;

Радісна, 114, 116;

С. Караванського, 27-39;

С.Ріхтера, 33-109;

Сільська, 29-44;

Спиридонівська, 12-21;

Тесс Т., 1-19г, 34а, 43б;

Тираспольська, 1-12;

Троїцька, 45-60;

Туристська, 7а-15;

Успенська, 60-105;

пл. В. Холодної, 1, 3;

пл. Соборна, 1;

провулок 1-й Бузковий, 1-6;

провулок 2-й Бузковий, 1-19;

провулок Бузьковий, 2/корп.2;

провулок Квітковий, 10;

провулок Килимовий, 5-9;

Ольги Благовидової, 7-37а;

провулок Нечипуренка, 12;

провулок Ничипоренка, 4-14;

провулок Онілової, 3-14;

провулок Покровський, 3, 5;

провулок Успенський, 3/5- 23;

проїзд Бузковий, 1-6;

просп. Укр.Героїв, 3-27;

ск. Старобазарний, 3, 7.

Північний РЕМ

Роботи до 18:00-20:00:

Ак. Панкратової, 1-61;

Бадаєва, 81, 83, 90а;

Висока, 1-20;

В.Хавкіна, 9а, 41-Д;

Ген. Гудовича, 9-39;

Геологічна, 9, 9а, 23б;

Дорожня, 1-22;

Жевахова, 5;

Котляревського, 1- 23;

Кругова, 1-58;

Лиманна, 12-105;

Літня, 23-41;

Нежданової, 30в-129;

Шполянська (Нікітіна), 74-119;

Озерна, 26-66;

Осіння, 1-12;

Панкратової, 17-45;

Проф. Коровицького, 115-151;

Світла, 1-14;

С. Ядова, 58;

Степова, 1-31;

Українська, 1-20;

Хавкіна,1-72;

Хуторська, 15-105в;

Ч. Козацтва, 100-118;

провулок 1-й Пересипьський, 8-14;

провулок 1-й Соляний, 23-47;

провулок 2-й Локомотивний, 3, 4;

провулок 3-й Залізничний, 1-3;

провулок 5-й Соляний, 5-17;

провулок 6-й Соляний;

провулок Л. Гінзбург, 5-43;

провулок Оранжерейний, 18а-43а;

провулок Пролетарський, 1-15;

провулок Хуторський, 1-29;

провулок Цементний, 1-17;

провулок Шебелинський, 13-27;

узвіз 2-й Пересипьский, 1-23.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у житлі відключили електроенергію, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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