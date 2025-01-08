Відключення світла в Одесі 8 січня — графіки, адреси ремонтів

Хто з одеситів сьогодні без світла — адреси і час
У середу, 8 січня, в Одесі не відключатимуть світло за графіками. Але через ремонти на мережах тисячі одеситів залишаться без електрики. Завершити роботи обіцяють до 20:00. Якщо час та адреси можуть зміняться — електрики попередять завчасно.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Планові роботи
Південний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Абрикосова, 4-105а;
- Дачна, 4/2;
- Дубовий Гай, 2-49/2;
- Лігінська, 1-33;
- Писарева, 28-40в;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84-195;
- Тімірязєва, 34;
- Чикаленка Є., 81-87;
- дор. Фонтанська, 106/37, 106/40;
- провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197;
- провулок Абрикосовий, 1-29;
- провулок Рівності, 92;
- провулок Янтарний, 6-8/корп.3.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Іоганна Гена, 1-20;
- Базарна, 92, 100;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- В. Арнаутська, 80-111;
- Малішевського, 9-55;
- Єврейська, 36-58;
- Й. Прибіка, 30-49;
- Квіткова,1-21;
- Квітнева, 20-33/1;
- Клименка, 25, 33в;
- Ковальська, 19-59;
- Кордонна, 25-74в;
- Косяченка О.,1-54/2;
- Кіри Муратової ( Л.Толстого), 17, 19;
- М. Арнаутська, 90-113;
- М. Лисенка, 1а-23а;
- Ніжинська, 64-72;
- Новосельського, 84-110;
- Платанова, 1-126;
- Преображенська, 27-82;
- Радісна, 114, 116;
- С. Караванського, 27-39;
- С.Ріхтера, 33-109;
- Сільська, 29-44;
- Спиридонівська, 12-21;
- Тесс Т., 1-19г, 34а, 43б;
- Тираспольська, 1-12;
- Троїцька, 45-60;
- Туристська, 7а-15;
- Успенська, 60-105;
- пл. В. Холодної, 1, 3;
- пл. Соборна, 1;
- провулок 1-й Бузковий, 1-6;
- провулок 2-й Бузковий, 1-19;
- провулок Бузьковий, 2/корп.2;
- провулок Квітковий, 10;
- провулок Килимовий, 5-9;
- Ольги Благовидової, 7-37а;
- провулок Нечипуренка, 12;
- провулок Ничипоренка, 4-14;
- провулок Онілової, 3-14;
- провулок Покровський, 3, 5;
- провулок Успенський, 3/5- 23;
- проїзд Бузковий, 1-6;
- просп. Укр.Героїв, 3-27;
- ск. Старобазарний, 3, 7.
Північний РЕМ
Роботи до 18:00-20:00:
- Ак. Панкратової, 1-61;
- Бадаєва, 81, 83, 90а;
- Висока, 1-20;
- В.Хавкіна, 9а, 41-Д;
- Ген. Гудовича, 9-39;
- Геологічна, 9, 9а, 23б;
- Дорожня, 1-22;
- Жевахова, 5;
- Котляревського, 1- 23;
- Кругова, 1-58;
- Лиманна, 12-105;
- Літня, 23-41;
- Нежданової, 30в-129;
- Шполянська (Нікітіна), 74-119;
- Озерна, 26-66;
- Осіння, 1-12;
- Панкратової, 17-45;
- Проф. Коровицького, 115-151;
- Світла, 1-14;
- С. Ядова, 58;
- Степова, 1-31;
- Українська, 1-20;
- Хавкіна,1-72;
- Хуторська, 15-105в;
- Ч. Козацтва, 100-118;
- провулок 1-й Пересипьський, 8-14;
- провулок 1-й Соляний, 23-47;
- провулок 2-й Локомотивний, 3, 4;
- провулок 3-й Залізничний, 1-3;
- провулок 5-й Соляний, 5-17;
- провулок 6-й Соляний;
- провулок Л. Гінзбург, 5-43;
- провулок Оранжерейний, 18а-43а;
- провулок Пролетарський, 1-15;
- провулок Хуторський, 1-29;
- провулок Цементний, 1-17;
- провулок Шебелинський, 13-27;
- узвіз 2-й Пересипьский, 1-23.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у житлі відключили електроенергію, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, у невизнаному Придністров'ї лякають аварією на Дубоссарській ГЕС. Ми розповідали, чи дійсно це небезпечно для Одещини. Також і Україні прогнозують підвищення тарифів на світло.
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