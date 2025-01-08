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Хто з одеситів сьогодні без світла — адреси і час

8 січня 2025 09:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі 8 січня — графіки, адреси ремонтів
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У середу, 8 січня, в Одесі не відключатимуть світло за графіками. Але через ремонти на мережах тисячі одеситів залишаться без електрики. Завершити роботи обіцяють до 20:00. Якщо час та адреси можуть зміняться — електрики попередять завчасно. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Повідомлення про ремонти. Фото: скриншот

Планові роботи

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Абрикосова, 4-105а; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Дубовий Гай, 2-49/2; 
  • Лігінська, 1-33; 
  • Писарева, 28-40в; 
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності, 84-195;
  • Тімірязєва, 34; 
  • Чикаленка Є., 81-87; 
  • дор. Фонтанська, 106/37, 106/40; 
  • провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197; 
  • провулок Абрикосовий, 1-29; 
  • провулок Рівності, 92; 
  • провулок Янтарний, 6-8/корп.3. 

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Іоганна Гена, 1-20; 
  • Базарна, 92, 100; 
  • Богуна, 6а, 12/2, 21; 
  • В. Арнаутська, 80-111; 
  • Малішевського, 9-55;
  • Єврейська, 36-58; 
  • Й. Прибіка, 30-49; 
  • Квіткова,1-21;
  • Квітнева, 20-33/1; 
  • Клименка, 25, 33в; 
  • Ковальська, 19-59; 
  • Кордонна, 25-74в; 
  • Косяченка О.,1-54/2; 
  • Кіри Муратової ( Л.Толстого), 17, 19; 
  • М. Арнаутська, 90-113; 
  • М. Лисенка, 1а-23а; 
  • Ніжинська, 64-72; 
  • Новосельського, 84-110; 
  • Платанова, 1-126; 
  • Преображенська, 27-82; 
  • Радісна, 114, 116;
  • С. Караванського, 27-39;
  • С.Ріхтера, 33-109; 
  • Сільська, 29-44; 
  • Спиридонівська, 12-21;
  • Тесс Т., 1-19г, 34а, 43б; 
  • Тираспольська, 1-12; 
  • Троїцька, 45-60; 
  • Туристська, 7а-15; 
  • Успенська, 60-105; 
  • пл. В. Холодної, 1, 3; 
  • пл. Соборна, 1; 
  • провулок 1-й Бузковий, 1-6; 
  • провулок 2-й Бузковий, 1-19; 
  • провулок Бузьковий, 2/корп.2; 
  • провулок Квітковий, 10; 
  • провулок Килимовий, 5-9; 
  • Ольги Благовидової, 7-37а; 
  • провулок Нечипуренка, 12; 
  • провулок Ничипоренка, 4-14; 
  • провулок Онілової, 3-14; 
  • провулок Покровський, 3, 5; 
  • провулок Успенський, 3/5- 23; 
  • проїзд Бузковий, 1-6; 
  • просп. Укр.Героїв, 3-27;
  • ск. Старобазарний, 3, 7. 

Північний РЕМ

Роботи до 18:00-20:00:

  • Ак. Панкратової, 1-61; 
  • Бадаєва, 81, 83, 90а; 
  • Висока, 1-20; 
  • В.Хавкіна, 9а, 41-Д; 
  • Ген. Гудовича, 9-39; 
  • Геологічна, 9, 9а, 23б; 
  • Дорожня, 1-22; 
  • Жевахова, 5; 
  • Котляревського, 1- 23; 
  • Кругова, 1-58; 
  • Лиманна, 12-105; 
  • Літня, 23-41;
  • Нежданової, 30в-129; 
  • Шполянська (Нікітіна), 74-119; 
  • Озерна, 26-66; 
  • Осіння, 1-12;
  • Панкратової, 17-45; 
  • Проф. Коровицького, 115-151; 
  • Світла, 1-14; 
  • С. Ядова, 58; 
  • Степова, 1-31; 
  • Українська, 1-20; 
  • Хавкіна,1-72; 
  • Хуторська, 15-105в; 
  • Ч. Козацтва, 100-118; 
  • провулок 1-й Пересипьський, 8-14; 
  • провулок 1-й Соляний, 23-47; 
  • провулок 2-й Локомотивний, 3, 4; 
  • провулок 3-й Залізничний, 1-3; 
  • провулок 5-й Соляний, 5-17; 
  • провулок 6-й Соляний; 
  • провулок Л. Гінзбург, 5-43; 
  • провулок Оранжерейний, 18а-43а; 
  • провулок Пролетарський, 1-15; 
  • провулок Хуторський, 1-29;
  • провулок Цементний, 1-17; 
  • провулок Шебелинський, 13-27; 
  • узвіз 2-й Пересипьский, 1-23.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у житлі відключили електроенергію, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у невизнаному Придністров'ї лякають аварією на Дубоссарській ГЕС. Ми розповідали, чи дійсно це небезпечно для Одещини. Також і Україні прогнозують підвищення тарифів на світло.

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