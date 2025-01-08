Отключение света в Одессе 8 января - графики, адреса ремонтов

Электрики за работой. Фото: ДТЭК

В среду, 8 января, в Одессе не будут отключать свет по графикам. Но из-за ремонтов на сетях тысячи одесситов останутся без электричества. Завершить работы обещают до 20:00. Если время и адреса могут изменятся — электрики предупредят заблаговременно.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Плановые работы

Южный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

Абрикосовая, 4-105а;

Дачная, 4/2;

Дубовая Роща, 2-49/2;

Лигинская, 1-33;

Писарева, 28-40в;

Рыбальская, 20;

Ровности, 84-195;

Тимирязева, 34;

Чикаленко Е., 81-87;

дор. Фонтанская, 106/37, 106/40;

переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;

переулок Абрикосовый, 1-29;

переулок Ровности, 92;

переулок Янтарный, 6-8/корп.3.

Центральный РЭС

Работает до 17:00-19:00:

Иоганна Гена, 1-20;

Базарная, 92, 100;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Б. Арнаутская, 80-111;

Малишевского, 9-55;

Еврейская, 36-58;

И. Прибика, 30-49;

Авельская, 1-21;

Апрельская, 20-33/1;

Клименка, 25, 33в;

Ковальская, 19-59;

Кордонная, 25-74в;

Косяченко А.,1-54/2;

Киры Муратовой (Л.Толстого), 17, 19;

М. Арнаутская, 90-113;

М. Лысенко, 1а-23а;

Нежинская, 64-72;

Новосельского, 84-110;

Платановая, 1-126;

Преображенская, 27-82;

Радисная, 114, 116;

С. Караванского, 27-39;

С.Рихтера, 33-109;

Сельская, 29-44;

Спиридоновская, 12-21;

Тесс Т., 1-19г, 34а, 43б;

Тираспольская, 1-12;

Троицкая, 45-60;

Туристская, 7а-15;

Успенская, 60-105;

пл. В. Холодной, 1, 3;

площадь Соборная, 1;

переулок 1-й Сиреневый, 1-6;

переулок 2-й Сиреневый, 1-19;

переулок Бузковый, 2/корп.2;

переулок Цветочный, 10;

переулок Ковровый, 5-9;

Ольги Благовидовой, 7-37а;

переулок Нечипуренко, 12;

переулок Ничипоренко, 4-14;

переулок Ониловой, 3-14;

переулок Покровский, 3, 5;

переулок Успенский, 3/5- 23;

проезд Сиреневый, 1-6;

просп. Укр.Героев, 3-27;

ск. Старобазарный, 3, 7.

Северный РЭС

Работает до 18:00-20:00:

Ак. Панкратовой, 1-61;

Бадаева, 81, 83, 90а;

Высокая, 1-20;

В.Хавкина, 9а, 41-Д;

Ген. Гудовича, 9-39;

Геологическая, 9, 9а, 23б;

Дорожняя, 1-22;

Жевахова, 5;

Котляревского, 1- 23;

Круговая, 1-58;

Лиманная, 12-105;

Летняя, 23-41;

Неждановой, 30в-129;

Шполянская (Никитина), 74-119;

Озерная, 26-66;

Осенний, 1-12;

Панкратовой, 17-45;

Проф. Коровицкого, 115-151;

Светлая, 1-14;

С. Ядова, 58;

Степовая, 1-31;

Украинская, 1-20;

Хавкина, 1-72;

Хуторская, 15-105в;

Ч. Казачества, 100-118;

переулок 1-й Пересыпьский, 8-14;

переулок 1-й Соляной, 23-47;

переулок 2-й Локомотивный, 3, 4;

переулок 3-й Железнодорожный, 1-3;

переулок 5-й Соляной, 5-17;

переулок 6-й Соляной;

переулок Л. Гинзбург, 5-43;

переулок Оранжерейный, 18а-43а;

переулок Пролетарский, 1-15;

переулок Хуторской, 1-29;

переулок Цементный, 1-17;

переулок Шебелинский, 13-27;

спуск 2-й Пересипьский, 1-23.

Куда обращаться в случае отключения света

Если в жилище отключили электроэнергию, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в непризнанном Приднестровье пугают аварией на Дубоссарской ГЭС. Мы рассказывали, действительно ли это опасно для Одесской области. Также и Украине прогнозируют повышение тарифов на свет.