Отключение света в Одессе 8 января - графики, адреса ремонтов

Кто из одесситов сегодня без света — адреса и время
В среду, 8 января, в Одессе не будут отключать свет по графикам. Но из-за ремонтов на сетях тысячи одесситов останутся без электричества. Завершить работы обещают до 20:00. Если время и адреса могут изменятся — электрики предупредят заблаговременно.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Плановые работы
Южный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Абрикосовая, 4-105а;
- Дачная, 4/2;
- Дубовая Роща, 2-49/2;
- Лигинская, 1-33;
- Писарева, 28-40в;
- Рыбальская, 20;
- Ровности, 84-195;
- Тимирязева, 34;
- Чикаленко Е., 81-87;
- дор. Фонтанская, 106/37, 106/40;
- переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;
- переулок Абрикосовый, 1-29;
- переулок Ровности, 92;
- переулок Янтарный, 6-8/корп.3.
Центральный РЭС
Работает до 17:00-19:00:
- Иоганна Гена, 1-20;
- Базарная, 92, 100;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Б. Арнаутская, 80-111;
- Малишевского, 9-55;
- Еврейская, 36-58;
- И. Прибика, 30-49;
- Авельская, 1-21;
- Апрельская, 20-33/1;
- Клименка, 25, 33в;
- Ковальская, 19-59;
- Кордонная, 25-74в;
- Косяченко А.,1-54/2;
- Киры Муратовой (Л.Толстого), 17, 19;
- М. Арнаутская, 90-113;
- М. Лысенко, 1а-23а;
- Нежинская, 64-72;
- Новосельского, 84-110;
- Платановая, 1-126;
- Преображенская, 27-82;
- Радисная, 114, 116;
- С. Караванского, 27-39;
- С.Рихтера, 33-109;
- Сельская, 29-44;
- Спиридоновская, 12-21;
- Тесс Т., 1-19г, 34а, 43б;
- Тираспольская, 1-12;
- Троицкая, 45-60;
- Туристская, 7а-15;
- Успенская, 60-105;
- пл. В. Холодной, 1, 3;
- площадь Соборная, 1;
- переулок 1-й Сиреневый, 1-6;
- переулок 2-й Сиреневый, 1-19;
- переулок Бузковый, 2/корп.2;
- переулок Цветочный, 10;
- переулок Ковровый, 5-9;
- Ольги Благовидовой, 7-37а;
- переулок Нечипуренко, 12;
- переулок Ничипоренко, 4-14;
- переулок Ониловой, 3-14;
- переулок Покровский, 3, 5;
- переулок Успенский, 3/5- 23;
- проезд Сиреневый, 1-6;
- просп. Укр.Героев, 3-27;
- ск. Старобазарный, 3, 7.
Северный РЭС
Работает до 18:00-20:00:
- Ак. Панкратовой, 1-61;
- Бадаева, 81, 83, 90а;
- Высокая, 1-20;
- В.Хавкина, 9а, 41-Д;
- Ген. Гудовича, 9-39;
- Геологическая, 9, 9а, 23б;
- Дорожняя, 1-22;
- Жевахова, 5;
- Котляревского, 1- 23;
- Круговая, 1-58;
- Лиманная, 12-105;
- Летняя, 23-41;
- Неждановой, 30в-129;
- Шполянская (Никитина), 74-119;
- Озерная, 26-66;
- Осенний, 1-12;
- Панкратовой, 17-45;
- Проф. Коровицкого, 115-151;
- Светлая, 1-14;
- С. Ядова, 58;
- Степовая, 1-31;
- Украинская, 1-20;
- Хавкина, 1-72;
- Хуторская, 15-105в;
- Ч. Казачества, 100-118;
- переулок 1-й Пересыпьский, 8-14;
- переулок 1-й Соляной, 23-47;
- переулок 2-й Локомотивный, 3, 4;
- переулок 3-й Железнодорожный, 1-3;
- переулок 5-й Соляной, 5-17;
- переулок 6-й Соляной;
- переулок Л. Гинзбург, 5-43;
- переулок Оранжерейный, 18а-43а;
- переулок Пролетарский, 1-15;
- переулок Хуторской, 1-29;
- переулок Цементный, 1-17;
- переулок Шебелинский, 13-27;
- спуск 2-й Пересипьский, 1-23.
Куда обращаться в случае отключения света
Если в жилище отключили электроэнергию, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
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