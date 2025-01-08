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Кто из одесситов сегодня без света — адреса и время

8 января 2025 09:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе 8 января - графики, адреса ремонтов
Электрики за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В среду, 8 января, в Одессе не будут отключать свет по графикам. Но из-за ремонтов на сетях тысячи одесситов останутся без электричества. Завершить работы обещают до 20:00. Если время и адреса могут изменятся — электрики предупредят заблаговременно.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Извещение о ремонтах. Фото: скриншот

Плановые работы

Южный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Дачная, 4/2;
  • Дубовая Роща, 2-49/2;
  • Лигинская, 1-33;
  • Писарева, 28-40в;
  • Рыбальская, 20;
  • Ровности, 84-195;
  • Тимирязева, 34;
  • Чикаленко Е., 81-87;
  • дор. Фонтанская, 106/37, 106/40; 
  • переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;
  • переулок Абрикосовый, 1-29;
  • переулок Ровности, 92;
  • переулок Янтарный, 6-8/корп.3.

Центральный РЭС

Работает до 17:00-19:00:

  • Иоганна Гена, 1-20;
  • Базарная, 92, 100;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • Б. Арнаутская, 80-111;
  • Малишевского, 9-55;
  • Еврейская, 36-58;
  • И. Прибика, 30-49;
  • Авельская, 1-21;
  • Апрельская, 20-33/1;
  • Клименка, 25, 33в;
  • Ковальская, 19-59;
  • Кордонная, 25-74в; 
  • Косяченко А.,1-54/2;
  • Киры Муратовой (Л.Толстого), 17, 19;
  • М. Арнаутская, 90-113; 
  • М. Лысенко, 1а-23а;
  • Нежинская, 64-72;
  • Новосельского, 84-110;
  • Платановая, 1-126;
  • Преображенская, 27-82;
  • Радисная, 114, 116;
  • С. Караванского, 27-39;
  • С.Рихтера, 33-109;
  • Сельская, 29-44;
  • Спиридоновская, 12-21;
  • Тесс Т., 1-19г, 34а, 43б;
  • Тираспольская, 1-12;
  • Троицкая, 45-60; 
  • Туристская, 7а-15;
  • Успенская, 60-105; 
  • пл. В. Холодной, 1, 3;
  • площадь Соборная, 1; 
  • переулок 1-й Сиреневый, 1-6; 
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-19; 
  • переулок Бузковый, 2/корп.2;
  • переулок Цветочный, 10;
  • переулок Ковровый, 5-9;
  • Ольги Благовидовой, 7-37а;
  • переулок Нечипуренко, 12;
  • переулок Ничипоренко, 4-14;
  • переулок Ониловой, 3-14;
  • переулок Покровский, 3, 5;
  • переулок Успенский, 3/5- 23;
  • проезд Сиреневый, 1-6; 
  • просп. Укр.Героев, 3-27;
  • ск. Старобазарный, 3, 7.

Северный РЭС

Работает до 18:00-20:00:

  • Ак. Панкратовой, 1-61;
  • Бадаева, 81, 83, 90а;
  • Высокая, 1-20;
  • В.Хавкина, 9а, 41-Д;
  • Ген. Гудовича, 9-39; 
  • Геологическая, 9, 9а, 23б;
  • Дорожняя, 1-22; 
  • Жевахова, 5;
  • Котляревского, 1- 23;
  • Круговая, 1-58;
  • Лиманная, 12-105;
  • Летняя, 23-41;
  • Неждановой, 30в-129;
  • Шполянская (Никитина), 74-119;
  • Озерная, 26-66;
  • Осенний, 1-12;
  • Панкратовой, 17-45;
  • Проф. Коровицкого, 115-151;
  • Светлая, 1-14; 
  • С. Ядова, 58; 
  • Степовая, 1-31;
  • Украинская, 1-20;
  • Хавкина, 1-72;
  • Хуторская, 15-105в;
  • Ч. Казачества, 100-118;
  • переулок 1-й Пересыпьский, 8-14;
  • переулок 1-й Соляной, 23-47;
  • переулок 2-й Локомотивный, 3, 4;
  • переулок 3-й Железнодорожный, 1-3;
  • переулок 5-й Соляной, 5-17; 
  • переулок 6-й Соляной; 
  • переулок Л. Гинзбург, 5-43; 
  • переулок Оранжерейный, 18а-43а; 
  • переулок Пролетарский, 1-15;
  • переулок Хуторской, 1-29;
  • переулок Цементный, 1-17;
  • переулок Шебелинский, 13-27;
  • спуск 2-й Пересипьский, 1-23.

Куда обращаться в случае отключения света

Если в жилище отключили электроэнергию, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в непризнанном Приднестровье пугают аварией на Дубоссарской ГЭС. Мы рассказывали, действительно ли это опасно для Одесской области. Также и Украине прогнозируют повышение тарифов на свет.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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